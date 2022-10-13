Ekonomi Bakan Bilgin Emekçinin üzerindeki tahribatı ortadan kaldıracağız
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Bilgin: Emekçinin üzerindeki tahribatı ortadan kaldıracağız

Çalışma Bakanı Bilgin, ''Aralık'ta asgari ücret komisyonunun alacağı kararla emekçinin üzerindeki tahribatı ortadan kaldıracağız'' açıklamasında bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Bilgin: Emekçinin üzerindeki tahribatı ortadan kaldıracağız
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Aralık ayında asgari ücret yapacakları zam ile emekçinin üzerindeki tahribatı ortadan kaldıracaklarını açıkladı.

  • Bakan Bilgin, "Aralıkta asgari ücret komisyonunun alacağı kararla emekçinin üzerindeki tahribatı ortadan kaldıracağız" dedi.

KAMUOYUNDA DOLAŞAN RAKAMLAR

Bakan Bilgin, asgari ücretle ilgili son kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, kamuoyunda dolaşan rakamların gerçeği yansıtmadığını belirtmiş ve şunları söylemişti:

"Asgari ücret şu kadar olacak bu kadar olacak, kimden çıkıyor bu rakamlar. Yasal süreç belli. Şimdi ben de 20 bin olacak diyeyim. Ekim, kasım, aralık bu enflasyon rakamlarını göreceğiz. Komisyon bunu değerlendirecek ve karar verecek. Rakam söyleyenlerin hiçbiri gerçeği yansıtmıyor ya da süreçlerden habersiz."

Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Ekim Kasım Aralık bu enflasyon rakamlarını göreceğiz
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Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Ekim Kasım Aralık bu enflasyon rakamlarını göreceğiz

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