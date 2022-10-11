Ekonomi Bakan Bilginden asgari ücret açıklaması Ekim Kasım Aralık bu enflasyon rakamlarını göreceğiz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Ekim Kasım Aralık bu enflasyon rakamlarını göreceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, ''Asgari ücret ‘şu kadar olacak bu kadar olacak’ , kimden çıkıyor bu rakamlar. Yasal süreç belli. Şimdi ben de çıkıp 20 bin olarak diyeyim. Ekim Kasım Aralık bu enflasyon rakamlarını göreceğiz. Komisyon bunu değerlendirecek ve karar verecek. Rakam söyleyenlerin hiçbiri gerçeği yansıtmıyor ya da süreçlerden habersiz'' açıklamasında bulundu.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Bilginden asgari ücret açıklaması: Ekim Kasım Aralık bu enflasyon rakamlarını göreceğiz
Bakan Vedat Bilgin.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı.

  • Asgari ücretin 9 bin lira olacağına ilişkin iddiaları değerlendiren Bilgin, asgari ücretin üzerinde rakam yarıştırılacak bir konu olmadığını söyledi.

Asgari ücretin kendisinin de karar verebileceği bir konu olmadığını dile getiren Bilgin, "Asgari Ücret Komisyonu'nun kararıyla ortaya çıkacak bir konu. Böyle loto tahmini yürütür gibi şu kadar olacak, bu kadar olacak gibi açıklamaları kim yapıyor bilmiyorum ama bunların hiçbir geçerliliği yok" dedi.

"ŞİMDİDEN RAKAM TELAFFUZ ETMEK DOĞRU DEĞİL"

Asgari ücret için yasal ve hukuki sürecin belli olduğunu vurgulayan Bilgin, "Keyfi olarak belirlenmez bu. Şimdiden rakam telaffuz etmek doğru değil. Ekim ayındayız. Ekim, kasım, aralık ayları ve sonrasında enflasyon rakamlarını göreceğiz ve komisyon karar verecek. Keyfi olarak çıkıp asgari ücret rakamı şu olacak ya da bu olacak demek mümkün mü? Bunları söyleyenlerin hiçbiri gerçeği yansıtmıyor. Ya süreçten bihaberler ya da öylesine tahmin olarak açıklıyordur herhalde" diye konuştu.

GELİR VERGİSİYLE İLGİLİ ÇALIŞMA YAPILIYOR

Gelir vergisiyle ilgili bir çalışma olup olmayacağı konusunda da konuşan Bilgin, "Onunla ilgili çalışıyoruz. Sayın Maliye Bakanımızla paylaştık, görüşüyoruz" dedi.

Bakan Nebati'den 'Asgari ücret ne kadar olacak?' sorusuna yanıt: 'Cumhurbaşkanımızın duruşu net' diyerek açıkladı
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati CNN Türk'te konuk olduğu yayında asgari ücretle ilgili merak edilen soruları yanıtladı.
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​Bakan Nebati, \"2022 yılından bu güne kadar, asgari ücretli enflasyona ezdirilmedi, memurlar da dahil buna. \" dedi.
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Asgari ücretlilere yıl başında bir belirleme yapıldığını belirten Bakan Nebati, \"Bu yıl enflasyon tahminlerinde bir sapma olunca, asgari ücrette bir artış yoluna gidildi ve gelenek bozuldu. \" ifadelerini kullandı.
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Asgari ücrette yüzde 95 civarında bir iyileştirme yapıldığını söyleyen Bakan Nebati, \"Önümüzdeki yıl ve yıllarda Cumhurbaşkanımızın duruşu çok net. Asgari ücretliler, dar gelirliler, enflasyonun altında kalmayacak.\" diye konuştu.
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Bakan Nebati sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Önümüzdeki dönemde de yine çalışmalar böyle yapılacaktır. Artış enflasyonun üzerinde olacak. Cumhurbaşkanımız her zaman çok net olarak ifade etmiştir, artış asla enflasyonun altında olmayacak.\"
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Bakan Nebati'den 'Asgari ücret ne kadar olacak?' sorusuna yanıt: 'Cumhurbaşkanımızın duruşu net' diyerek açıkladı
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katıldığı canlı yayında asgari ücret ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Vatandaşın enflasyon altında ezilmeyeceğini vurgulayan Bakan Nebati, "Cumhurbaşkanımız her zaman çok net olarak ifade etmiştir, artış asla enflasyonun altında olmayacak." ifadelerini kullandı.

Asgari ücret için hareketli günler: Bakan sunum yapacak
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Asgari ücrette artışın gündeme gelmesi üzerine Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun tarafları olan işçi, işveren ve hükûmet temsilcileri arasında görüşmeler yoğunlaşırken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in ilk kabine toplantısında asgari ücret konusunda bir sunum yapması bekleniyor.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ı 16 Haziran'da AK Parti Genel Merkezi'nde kabulünün ardından gündeme yerleşen asgari ücrette artış beklentisi çalışma hayatını hareketlendirdi.
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işverenleri temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, dün gerçekleştirdiği temaslar kapsamında ilk olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i ziyaret etti.
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Bu ziyaretin ardından Komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ'e geçen Akkol, Genel Başkan Atalay ile asgari ücret başta olmak üzere çalışma hayatının gündemindeki konuları görüştü.
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Atalay ve Akkol, karşılıklı olarak asgari ücret konusundaki görüş, tutum ve hassasiyetlerini dile getirdi.
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İşçi ve işveren temsilcileriyle görüşen Bakan Bilgin'in hafta başı yapılması öngörülen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda asgari ücretle ilgili bir sunum yapması ve bu doğrultuda gelecek hafta asgari ücret konusunda gelişmeler yaşanması bekleniyor.
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Asgari ücret, bir kişinin çalıştırılabileceği en düşük ücreti ifade ediyor.
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2015 yılına kadar altı aylık dilimler şeklinde belirlenen asgari ücrette, 2016 yılındaki değişiklikle yılın tamamında geçerli olan tek bir rakama geçildi.
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Yasaya göre, asgari ücrette yapılacak artış için işçi, işveren ve hükûmetten 5'er temsilciden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanması gerekiyor.
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Mevzuat gereği Komisyonun aldığı zam kararı, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihi takip eden ayın başında uygulamaya giriyor.
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2021'de brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olarak uygulanan asgari ücret yüzde 50'lik artışla 2022 yılı için brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira olarak belirlenmişti.
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Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 5 bin 879 lira 70 kuruş düzeyinde.
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Bunun 5 bin 4 lirasını brüt asgari ücret, 775 lira 62 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 100 lira 8 kuruşunu ise işveren işsizlik sigorta fonu kalemi oluşturuyor.
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Asgari ücret için hareketli günler: Bakan sunum yapacak
Asgari ücrette artışın gündeme gelmesi üzerine Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun tarafları olan işçi, işveren ve hükumet temsilcileri arasında görüşmeler yoğunlaştı.
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