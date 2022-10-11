Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Ekim Kasım Aralık bu enflasyon rakamlarını göreceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı.

Asgari ücretin 9 bin lira olacağına ilişkin iddiaları değerlendiren Bilgin, asgari ücretin üzerinde rakam yarıştırılacak bir konu olmadığını söyledi.

Asgari ücretin kendisinin de karar verebileceği bir konu olmadığını dile getiren Bilgin, "Asgari Ücret Komisyonu'nun kararıyla ortaya çıkacak bir konu. Böyle loto tahmini yürütür gibi şu kadar olacak, bu kadar olacak gibi açıklamaları kim yapıyor bilmiyorum ama bunların hiçbir geçerliliği yok" dedi.

"ŞİMDİDEN RAKAM TELAFFUZ ETMEK DOĞRU DEĞİL"

Asgari ücret için yasal ve hukuki sürecin belli olduğunu vurgulayan Bilgin, "Keyfi olarak belirlenmez bu. Şimdiden rakam telaffuz etmek doğru değil. Ekim ayındayız. Ekim, kasım, aralık ayları ve sonrasında enflasyon rakamlarını göreceğiz ve komisyon karar verecek. Keyfi olarak çıkıp asgari ücret rakamı şu olacak ya da bu olacak demek mümkün mü? Bunları söyleyenlerin hiçbiri gerçeği yansıtmıyor. Ya süreçten bihaberler ya da öylesine tahmin olarak açıklıyordur herhalde" diye konuştu.

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GELİR VERGİSİYLE İLGİLİ ÇALIŞMA YAPILIYOR

Gelir vergisiyle ilgili bir çalışma olup olmayacağı konusunda da konuşan Bilgin, "Onunla ilgili çalışıyoruz. Sayın Maliye Bakanımızla paylaştık, görüşüyoruz" dedi.

FOTOĞRAF 9 Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati CNN Türk'te konuk olduğu yayında asgari ücretle ilgili merak edilen soruları yanıtladı. ​Bakan Nebati, \"2022 yılından bu güne kadar, asgari ücretli enflasyona ezdirilmedi, memurlar da dahil buna. \" dedi. Asgari ücretlilere yıl başında bir belirleme yapıldığını belirten Bakan Nebati, \"Bu yıl enflasyon tahminlerinde bir sapma olunca, asgari ücrette bir artış yoluna gidildi ve gelenek bozuldu. \" ifadelerini kullandı. Asgari ücrette yüzde 95 civarında bir iyileştirme yapıldığını söyleyen Bakan Nebati, \"Önümüzdeki yıl ve yıllarda Cumhurbaşkanımızın duruşu çok net. Asgari ücretliler, dar gelirliler, enflasyonun altında kalmayacak.\" diye konuştu. Bakan Nebati sözlerini şöyle sürdürdü:



\"Önümüzdeki dönemde de yine çalışmalar böyle yapılacaktır. Artış enflasyonun üzerinde olacak. Cumhurbaşkanımız her zaman çok net olarak ifade etmiştir, artış asla enflasyonun altında olmayacak.\" Bakan Nebati'den 'Asgari ücret ne kadar olacak?' sorusuna yanıt: 'Cumhurbaşkanımızın duruşu net' diyerek açıkladı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katıldığı canlı yayında asgari ücret ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Vatandaşın enflasyon altında ezilmeyeceğini vurgulayan Bakan Nebati, "Cumhurbaşkanımız her zaman çok net olarak ifade etmiştir, artış asla enflasyonun altında olmayacak." ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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