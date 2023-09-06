Bakan Bolat AB Komiseri Varhelyi ile görüştü: Vize kolaylığına ilişkin adım son derece mutlu etti

"Görüşmede Gümrük Birliği'nin güncellenmesi sürecine yönelik müzakerelerin başlatılması için ortak tartışma konularımızı, yeşil dönüşüm başta olmak üzere AB ile ortak projelerimizi, özellikle bu alanlarda AB ile finansman alanındaki işbirliğimizi ele aldık. Ekim ayında ticaret çalışma grup toplantılarında teknik düzeyde çalışma başlayacak. Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı AB ile ticari ve ekonomik işbirliğini karşılıklı adımlarla çok daha yukarılara taşıyacağız."