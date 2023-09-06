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Ekonomi

Bakan Bolat AB Komiseri Varhelyi ile görüştü: Vize kolaylığına ilişkin adım son derece mutlu etti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Birliğinin (AB) Komiseri Oliver Varhelyi ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "Gümrük Birliği'nin güncellenmesi sürecine yönelik müzakerelerin başlatılması için ortak tartışma konularımızı, yeşil dönüşüm başta olmak üzere AB ile ortak projelerimizi, özellikle bu alanlarda AB ile finansman alanındaki işbirliğimizi ele aldık." ifadesini kullandı.

15:32 . 6/09/2023 Çarşamba
AA
Bolat, AB'nin Genişlemeden Sorumlu Komiseri Varhelyi ile bakanlık binasında bir araya geldi

Bolat, AB'nin Genişlemeden Sorumlu Komiseri Varhelyi ile bakanlık binasında bir araya geldi

Bolat, AB'nin Genişlemeden Sorumlu Komiseri Varhelyi ile bakanlık binasında bir araya geldi.


Görüşmenin ardından X sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Bolat, Varhelyi ile Türkiye ve AB pozitif gündeminin güçlü şekilde sürdüğüne ilişkin kararlılığı teyit ettiklerini bildirdi.


Bolat, AB'nin, özellikle Türk iş insanlarının vize süreçlerinin kolaylaştırılmasıyla ilgili başlatacağı somut programın kendilerini son derece mutlu ettiğini aktarırken, şunları kaydetti:

"Görüşmede Gümrük Birliği'nin güncellenmesi sürecine yönelik müzakerelerin başlatılması için ortak tartışma konularımızı, yeşil dönüşüm başta olmak üzere AB ile ortak projelerimizi, özellikle bu alanlarda AB ile finansman alanındaki işbirliğimizi ele aldık. Ekim ayında ticaret çalışma grup toplantılarında teknik düzeyde çalışma başlayacak. Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı AB ile ticari ve ekonomik işbirliğini karşılıklı adımlarla çok daha yukarılara taşıyacağız."



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye 13 yıldır aralıksız büyüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye 13 yıldır aralıksız büyüyor

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#AB
#Oliver Varhelyi
#Ticaret Bakanı Ömer Bolat
#vize
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