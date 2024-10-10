Bakan Bolat ağustos ayı iş gücü istatistiklerini değerlendirdi: İhracattaki artış istihdam artışına da katkı sağlıyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "İhracattaki artış ve dış ticaret dengesindeki iyileşme ülkemizin büyümesine olduğu gibi istihdamın artışına da büyük katkı sağlamaktadır" dedi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bugün açıklanan ağustos ayı iş gücü istatistiklerini değerlendirdi.
"İhracattaki artış ve dış ticaret dengesindeki iyileşme ülkemizin büyümesine olduğu gibi istihdamın artışına da büyük katkı sağlamaktadır. Bu anlamda, Bakanlığımızın ihracatı artırıcı ve özellikle yerli üretimi, haksız ve dampingli ithalata karşı koruma anlamında attığı adımların, aldığı tedbirlerin etkisini memnuniyetle görüyoruz. Uyguladığımız dış ticaret politikasına desteklerinden dolayı başta Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere, ilgili bakanlıklarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz"