Bakan Bolat Irak'ta: Ankara ile Bağdat ortak ticaret hacminin artırılmasında anlaştı

"Bölgemiz için stratejik önemi haiz Kalkınma Yolu Projesi bağlamında yakın işbirliği halinde çalışmayı arzuladığımızı ve başta müteahhitlik sektörümüz olmak üzere Irak'ın gelişimine katkı sağlayacak tüm projelerde firmalarımızın aktif rol oynamaya hazır olduğunu ifade ettik. Sayın Başbakan'ın çalışma izinleri, vizeler, bankacılık, sınır kapıları ve ithalat uygulamaları dahil firmalarımızın ticaret ve yatırım süreçlerine ilişkin her konuda kolaylaştırıcı adımları hayata geçirmek üzere kararlılığı bizleri son derece memnun etti"