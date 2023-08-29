Bakan Bolat Irak'ta: Ankara ile Bağdat ortak ticaret hacminin artırılmasında anlaştı

Bakan Bolat ve beraberindeki heyet Irak Başbakanı es-Sudani ile görüştü.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından, iş dünyası çatı kuruluşlarının temsilcileriyle birlikte Irak'a yaptığı ziyarete ilişkin bilgi verdi.
- Ziyarette, Irak ile olan ticaretimizi çeşitlendirerek artırmak ve Irak’ta müteahhitlik projelerinde firmalarımızın daha fazla yer almasını sağlamak hususlarındaki önceliklerimizi ifade ettik” açıklamasını yaptı.
- Bakan Bolat, firmaların da görüşmede işbirliği taleplerini bizzat Başbakan es-Sudani'ye aktarma fırsatı bulduğuna işaret ederek,"Sayın Başbakan'a firmalarımıza güveni ve iş insanlarımızın sorunlarının çözümüne ilişkin güçlü iradesi, ticari ilişkilerimizin güçlendirilmesine dönük destekleri ve göstermiş oldukları misafirperverlik için teşekkür ediyoruz"ifadesini kullandı.
'Karşılıklı ziyaretlerimizi sıklaştıracağız'
Irak Başbakanı'ndan Türkiye'ye "Kalkınma Yolu Projesi" övgüsü
Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, başkent Bağdat'ta Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Hükümetinin Irak ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesini yakından takip ettiğini vurgulayan Başbakan Sudani, şu ifadeleri kullandı:
"Doğal ve beşeri kaynaklara sahip Irak'ta, tüm komşu ülkeler için temas noktası, kalkınma ve ortaklık bölgesi olma potansiyeli mevcut. Kalkınma Yolu Projesi'nde Türkiye'nin gösterdiği ciddi etkileşimden memnuniyet duyuyoruz.
Türk şirketlerinin Irak'ta kalkınmanın gerçekleştirilmesi noktasında önemli potansiyeli söz konusu. Bu şirketlerin Irak'ta altyapı çalışmalarındaki rolü de önemli."
Başbakan Sudani, Irak ile Türkiye arasındaki karşılıklı ziyaretlerin önemine dikkati çekerek bunun iki ülkenin çeşitli alanlardaki ilişkilerini güçlendireceğini vurguladı.
Ticaret Bakanı Bolat da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sudani'ye selamlarını ileterek, uluslararası ticaret ve Türkiye-Irak ilişkileri için önemli olduğunu belirttiği Kalkınma Yolu Projesi'ni, Türk hükümetinin ciddi şekilde desteklediğini ifade etti.
Ticaret Bakanı Bolat, dün Bağdat'a gelerek Irak Başbakan Yardımcısı ve Planlama Bakanı Muhammed Temim, bugün de Iraklı mevkidaşı Atir el-Gireyri ile görüşmüştü.
Kalkınma Yolu Projesi nedir?
- Irak Başbakanı Sudani, Asya'yı Avrupa'ya bağlayacağını söylediği Kalkınma Yolu Projesi'ni mayıs ayının sonlarında açıklamıştı.
- Basra Körfezi'ndeki Büyük Faw Limanı'ndan başlayıp Irak'ın kuzeyine doğru devam ederek Türkiye'ye ulaşacak projenin 1200 kilometre uzunluğunda demir yolu ve kara yolu altyapısını içermesi planlanıyor.
- Bu projenin Basra, Bağdat ve Musul'u de içeren bir güzergahı takip ederek Türkiye'deki demir yolu ağına bağlanması hedefleniyor.
Türkiye ile Irak ortak ticaret hacminin artırılmasında anlaştı
Irak Ticaret Bakanlığı Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Irak Ticaret Bakanı Atir el-Gireyri, başkent Bağdat'taki Bakanlık binasında bir araya geldi.
Bakanların başkanlık ettiği heyetler arası toplantıda, ikili ekonomik ve ticari ilişkilerle yatırımların güçlendirilmesi ve bu kapsamdaki engellerin giderilmesi konusunda mutabık kalındı.
Taraflar, ortak komisyonların aktifleştirilmesi, imzalanan anlaşmaların yürürlüğü girmesi ve ortak ticaret hacminin artırılması konusunda da anlaştı.
- Iraklı Bakan Gireyri, "İki ülke arasındaki ekonomik, ticari ve yatırım ilişkilerinin önünde duran tüm engellerin aşılması için Başbakanımızın talimatları var. Ortak çıkara hizmet edecek ticari hacmin artırılması ve yatırım için gerekli ortamın oluşturulması gerekiyor." dedi.
Gireyri, Türk şirketlerinin Irak'ta sanayi, müteahhitlik, hizmet ve diğer alanlara güçlü şekilde girmesi gerektiğine de vurgu yaparak, şunları kaydetti:
"Irak'ta diğer ülke şirketlerine göre sayıca en fazla olanı Türk şirketleridir. Bu alanda kolaylık sağlanması ve engellerin aşılması için ciddi çalışmalarımız olacak."
Açıklamaya göre Bakan Bolat da Türkiye ile Irak ilişkilerini, başta ticaret ve yatırım olmak üzere tüm alanlarda güçlendirmek istediklerini ifade etti.
"İş dünyası temsilcilerimizin de hazır bulunduğu toplantıda, 2022 yılında Türkiye ile Irak arasındaki ticaret hacmimizin rekor düzeye ulaşmasından, Irak'ta ticaret, yatırım ve müteahhitlik sektörlerinde lider ülke olmaktan duyduğumuz memnuniyeti dile getirdik.
Ticaret hacmimizi daha da artırmaya ve firmalarımızın karşılaştığı sorunlara çözüm üretmeye yönelik planlı bir çalışma yürütmek ve özel sektörlerimizi daha yakın diyaloğa teşvik etme konularında mutabık kaldık."
Bakan Bolat, ikili ilişkilerde yakalanan ivmenin artarak devam etmesi için karşılıklı ziyaretlerin sıklaştırılacağını aktardı.
Ticaret Bakanı Bolat, dün Bağdat'a gelerek Irak Başbakan Yardımcısı ve Planlama Bakanı Muhammed Temim ile görüşmüştü.