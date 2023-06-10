Bakan Bolat'tan Bulgaristan ile kritik görüşme

'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen ve 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'dan kayısı ihracat sezonunun ilk 10 ayında 73 bin 34 ton kuru kayısı satışına karşılık 390 milyon dolarlık gelir elde edildi. Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, ''Geçen yıla göre miktarda ihracatı korurken gelirlerde önemli bir artış söz konusu. Bu yılı 85 bin ton ihracat, geliri de 450 milyon doların üzerinde kapatmayı planlıyoruz'' ifadelerini kullandı.