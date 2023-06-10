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Ekonomi

Bakan Bolat'tan Bulgaristan ile kritik görüşme

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bulgaristan Ekonomi ve Sanayi Bakanı Bogdan Bogdanov ile bir araya gelerek sınırdaki sorunların ortadan kaldırılması noktasında tedbirlerin alınması konusunda anlaşmaya vardı.

11:52 . 10/06/2023 Cumartesi
AA
Ticaret Bakanı Ömer Bolat.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat.

Son günlerde, kara yolu taşımacılarının Türkiye-Bulgaristan sınırından geçmeleri aşamasında vize sorunu yaşanıyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, göreve geldikten sonra Bulgaristan Ekonomi ve Sanayi Bakanı
Bogdan Bogdanov
ile görüştü.

Bakan Bolat, görüşmenin sonunda, gurbetçi vatandaşların ve nakliyecilerin sınırdan sorunsuz geçmesi için gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik mutabakata varıldığını bildirdi.

  • "Gurbetçilerimizin ülkemize girişinde ve çıkışında herhangi bir sıkıntı yaşamaması noktasında çalışmalar yürütüyoruz"

Bogdanov ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Bolat, şunları kaydetti:

Gurbetçi vatandaşlarımız ve nakliyecilerimizin sınırlardan sorunsuz geçmeleri için gerekli tüm tedbirlerin alınmasına yönelik işbirliğimizin güçlendirilmesinde mutabakata vardık. Dışişleri Bakanlığımız ile koordinasyon içinde, gurbetçilerimizin Kurban Bayramı tatili esnasında ve diğer yıllık izin günlerinde ülkemize girişinde ve çıkışında herhangi bir sıkıntı yaşamaması noktasında karşılıklı çalışmalar yürütüyoruz.


#Ticaret Bakanı Ömer Bolat
#Bulgaristan
#Bogdan Bogdanov
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