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Ekonomi

Bakan Bolat'tan Kuveyt'e kritik ziyaret

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere yarın Kuveyt'e resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Ayrıca ziyaret kapsamında iki ülkenin iş çevreleri de bir araya gelecek.

17:28 - 6/11/2023 Pazartesi
DHA
Ticaret Bakanı Ömer Bolat

Ticaret Bakanı Ömer Bolat

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ticaret Bakanı Ömer Bolat 7 Kasım 2023 tarihinde Kuveyt'e resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Söz konusu ziyaret ile eş zamanlı olarak, ülkemiz ile Kuveyt arasındaki ticari ve ekonomik iş birliği imkanlarının geliştirilmesi ve firmalarımızın dış pazar paylarında artış sağlanması amacıyla, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 100'e yakın iş insanımızın katılımıyla bir Ticaret Heyeti Programı da düzenlenecektir" denildi.


Bakan Bolat'ın ziyaret kapsamında, Kuveyt Ekonomi ve Yatırımlardan Sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Saad Hamad Nasir Al-Barak ile Kuveyt Sanayi ve Ticaret Bakanı Muhammed Osman Al-Aiban ile ikili görüşmeler gerçekleştireceği kaydedilerek, "Program kapsamında ayrıca 7 Kasım 2023 Salı günü Ticaret Bakanı Sayın Ömer Bolat ile Kuveyt Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Muhammed Osman Al-Aiban tarafından Ticaret Heyeti'nin açılışı gerçekleştirilecek ve firmalarımız Kuveytli iş adamları ile bir araya getirilerek ikili ilişkilerin geliştirilmesi imkanı sağlanacaktır. Ziyaret vesilesiyle ayrıca iki ülke iş çevrelerinin bir araya geleceği bir resepsiyon düzenlenecektir" ifadelerine yer verildi.





#Ticaret Bakanlığı
#Ömer Bolat
#ekonomi
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