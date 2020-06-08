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Ekonomi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez açıkladı Libyadaki petrol arama çalışmaları için 7 ruhsat alanı belirlendi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Dönmez açıkladı: Libya'daki petrol arama çalışmaları için 7 ruhsat alanı belirlendi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez açıkladı: Libya'daki petrol arama çalışmaları için 7 ruhsat alanı belirlendi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Libya ile yapılan mutabakat kapsamında 7 ruhsat alanı belirledik, yaklaşık 3 ay kadar askı ve ilan süreci devam edecek" dedi. Dönmez, "3-4 ay içerisinde önce sismik aramaları yapacağız, buradan alınan veriler değerlendirildikten sonra da lokasyon belirleyeceğiz" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, katıldığı bir televizyon programında, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de 6 sondajı tamamladığını ve "Yavuz" sondaj gemisinin Selçuklu-1 lokasyonunda yedinci sondaja devam ettiğini söyledi.

Doğu Akdeniz'de TP'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden aldığı ruhsat alanlarındaki çalışmaların yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti'nin TP'ye verdiği ruhsat alanlarında da sondaj yapıldığını vurgulayan Dönmez, şöyle devam etti:

  • "Libya ile yapılan mutabakat kapsamında ise 7 ruhsat alanı belirledik. TP geçtiğimiz haftalarda Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne müracaat etmek suretiyle burada petrol arama ve üretim faaliyeti için izin istedi. Yasal bir prosedür var, yaklaşık 3 ay kadar askı ve ilan süreci devam edecek. Sonrasında başka başvuran olmazsa, TP bu alanda da petrol aramalarına başlamış olacak ve 3-4 ay içerisinde önce sismik aramaları yapacağız, buradan alınan veriler değerlendirildikten sonra da lokasyon belirleyeceğiz. Bu mutabakatla Doğu Akdeniz'in batı kısmında sınırı da netleştirmiş olduk."

AA
Bakan Dönmez, Libya ile yapılan mutabakat kapsamında 7 ruhsat alanının belirlendiğini söyledi.

Dönmez, Libya'nın istikrar ve güvenliğe kavuşmasının öncelikli olduğunu belirterek, "Her iki ülkenin lideri de doğal gaz ve petrol aramalarında iş birliğinin daha da geliştirilmesi noktasında görüşlerini beyan etmişlerdi. Altyapı ve üstyapıda birçok işler de olacak. Bizim müteahhitlerimiz o bölgeye alışık. Şu anda da iki tane büyük elektrik üretim santralinin inşası bizim iki büyük özel firmamamıza ait. Onlar da bu süreç tamamlanır tamamlanmaz devreye alınma aşamasına geldi" açıklamasında bulundu.

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TP'nin yakın coğrafyada petrol arama ve üretimi yapan güçlü bir oyuncu haline geldiğini ifade eden Dönmez, salgın sürecinden önce Cezayir ile de planlanan bir çalışma olduğunu ve görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Dönmez, TP'nin derin denizlerdeki sondaj kabiliyeti kullanmak üzere ülkelerden talepler de geldiğini vurguladı.

Diğer yandan Türkiye'nin Afrika'da da maden başta olmak üzere çeşitli yatırımları olduğunu aktaran Dönmez, maden çalışmalarının keşif ve araştırma aşamasında olduğunu dile getirdi.

"Petrol depoları yüzde 90 doldu"

TP'ye ait "Fatih" sondaj gemisinin Karadeniz'deki sondajına temmuz ayının ortasında başlayacağını anımsatan Dönmez, Türkiye'nin karada da petrol aramalarını sürdürdüğünü, Diyarbakır ve Siirt'te hidrolik çatlatma yönteminin denendiğini ve ilk çalışmaların olumlu sonuçlandığını bildirdi.

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Bakan Dönmez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde petrol fiyatlarındaki düşüş sonrasında Türkiye'nin depolarını yüzde 90 seviyesinde doldurduğunu belirtti.

Petrol fiyatlarının bu yıl içerisinde çok fazla yükselmeyeceğini öngördüklerini ifade eden Dönmez, Kovid-19 krizinin üretici ve tüketici ülkelerin birbirine karşılıklı olarak çok ciddi bir şekilde bağımlı olduğunu gösterdiğini kaydetti.

"YEKA ihaleleri ekimde"

Dönmez, yenilenebilir enerji tarafında ise mini Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalelerine ilişkin ilanların bugünlerde hazırlandığını belirterek, "Niyetimiz ekim ayı içerisinde bu yarışmaları yapmak. Mini YEKA'lar 10 ila 50 megavat arasında değişen kapasitelerde olacak ve toplam 1000 megavat için yapılacak. Küçük ve orta ölçekli yatırımcılar kendi şehirlerinde güneş potansiyelini değerlendirmiş olacak." dedi.

Madencilik tarafında da normalleşmenin başladığını anımsatan Dönmez, daha önce sektörün bazı aktörlerinin işçi desteğinden faydalanamadığını fakat yer altında çalışan tüm işçiler için destek ödemelerinin bugün itibarıyla başladığını sözlerine ekledi.

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