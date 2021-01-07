Bakan Dönmez: Altın üretimimiz Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Altın üretimimiz geçen yıl sonunda Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 42 tona ulaştı. Ekonomimize 2,4 milyar dolar katkı sağladık."
Ayrıntılar geliyor...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Altın üretimimiz geçen yıl sonunda Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 42 tona ulaştı. Ekonomimize 2,4 milyar dolar katkı sağladık."
Ayrıntılar geliyor...
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