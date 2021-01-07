Ekonomi Bakan Dönmez Altın üretimimiz Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Dönmez: Altın üretimimiz Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Altın üretimimiz geçen yıl sonunda Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 42 tona ulaştı. Ekonomimize 2,4 milyar dolar katkı sağladık."

Haber Merkezi AA
Altın üretiminde Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı.
Altın üretiminde Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Altın üretimimiz geçen yıl sonunda Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 42 tona ulaştı. Ekonomimize 2,4 milyar dolar katkı sağladık."

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