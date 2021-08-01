Ekonomi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Deniz tabanına serilecek boru hattının üretimi başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Deniz tabanına serilecek boru hattının üretimi başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazında geriye sayımın sürdüğünü, deniz tabanına serilecek 169 kilometrelik boru hattının ilk üretiminin başladığını duyurdu.

Haber Merkezi DHA
Bakan ​Dönmez: Deniz tabanına serilecek boru hattının üretimi başladı
2022 yazında deniz tabanına sereceğimiz 169 km.lik boru hattının ilk üretimleri başladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Karadeniz gazında geriye sayım sürüyor. 2022 yazında deniz tabanına sereceğimiz 169 kilometrelik boru hattının ilk üretimleri başladı. Boru hattı rotaları belirlendi. Korozyon testleri tamamlandı. İnşaatı yapacak gemilerin teknik yeterlilikleri belirlendi" dedi.

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Enerji Bakanı Dönmez paylaştı: Yeni keşifler için rota oluşturuluyor
OYNAT 01:26
Enerji Bakanı Dönmez paylaştı: Yeni keşifler için rota oluşturuluyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, petrol ve doğal gaz aramalarında yeni keşifler için rota oluşturulduğunu bildirdi. Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletimizin inancı, duası, sabrı ve desteğiyle çıktığımız bu yolda bizleri mahcup etmeyen Allah'a hamdolsun. 135 milyar metreküplük yeni keşfimiz hayırlı uğurlu olsun. Şimdi yeni keşifler için rota oluşturuluyor.' ifadelerini kullandı. Karadeniz'den çıkarılacak doğal gazın 2023'te hizmete sunulması bekleniyor.


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