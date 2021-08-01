Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Deniz tabanına serilecek boru hattının üretimi başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Karadeniz gazında geriye sayım sürüyor. 2022 yazında deniz tabanına sereceğimiz 169 kilometrelik boru hattının ilk üretimleri başladı. Boru hattı rotaları belirlendi. Korozyon testleri tamamlandı. İnşaatı yapacak gemilerin teknik yeterlilikleri belirlendi" dedi.
Karadeniz gazında geriye sayım sürüyor...⏱️
2022 yazında deniz tabanına sereceğimiz 169 km.lik boru hattının ilk üretimleri başladı.
✅ Boru hattı rotaları belirlendi
✅ Korozyon testleri tamamlandı
✅ İnşaatı yapacak gemilerin teknik yeterlilikleri belirlendi pic.twitter.com/Yvn3UHDN61
Karadeniz gazında geriye sayım sürüyor...⏱️