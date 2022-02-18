Bakan Dönmez elektrik faturası düzenlemesinin detaylarını anlattı: Ticarethanelerin yüzde 65'ini kapsayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, A Haber ekranlarında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Dönmez, elektrik faturası düzenlemesiyle ilgili detayları da paylaştı.

FATURALARDA YENİ İNDİRİM

Elektrik faturalarıyla ilgili soruya cevap veren Dönmez, ''Önce 150 kwh ile başlamıştık, sonra gelen talepleri değerlendirerek 210 kwh'ye çıkartılmıştır. Ocak ayı bizim meskenlerde enerji tüketiminin en fazla olduğu aydır. Kış dolayısıyla böyle bir yoğunluk olur. Neredeyse 3'te 2'si 210 kwh'yi aşmamıştır. O dönemde ticarethanelerle ilgili tek tarife uygulamasını başlatmıştık. Meskende yüzde 64, 65'ini kapsadığımızı söylemiştik. Ticarethanelerde yeni indirim tarifesi için çalışıyoruz. Burada da amacımız yüzde 65'ini indirimli tarife kapsamında karşılayacak bir çalışmadır. Ticarethanede de indirimli tarife olarak adlandıracağımız düşük tarifeli kademe olacak. Cemevlerinde yarı yarıya indirim olacak.'' ifadelerini kullandı.

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DEVLET DESTEĞİ SÜRÜYOR

Dönmez sözlerine ''Ayarlamanın vatandaşlarımız üzerinde sıkıntı ve zorluk yarattığının farkındayız. Onun için çare arıyoruz. Geçtiğimiz yıl büyük oradan hazine üzerinden destekledik. Doğal gazda 80 milyar, elektrikte 20 milyar toplamda 100 milyarlık bir destek verdik. Elektrik ve doğal gazda 2022 yılı içerisinde bu rakam 100 milyarın üzerine çıkacak gibi. Tüm kaynakları sadece bu alandaki desteklere ayırdığımızda zorunlu yapılması gereken destekler aksayabilir. Yaklaşık 25 30 yıldır bu sektörün içerisindeyim. Avrupa'da da gündemde sıcak bir konu. Bu kadar yüksek fiyatlarla bu işin sürdürülebilir olmadığını kaynak ülkeler dahil konuşuyor. Buralarda bir tansiyon düşüklüğü, bununla birlikte kuraklığın geçmesi gibi, bu sene ciddi yağışlar alıyoruz. Bu gibi etkenlerle bu süreci çok geçmeden atlamış olacağız. Bu süreci bir şekilde atlatmamız gerekiyor.'' diye devam etti.

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FOTOĞRAF 21 Yeni yılla birlikte elektrik tarifelerinde düzenlemeye gidilmişti. Vatandaşlar, tarife sonrası gelen faturalardan rahatsızlığını dile getirince; hükümet, yükün vatandaş lehine hafifletilmesi konusunda çalışmalara başlamıştı. Geçtiğimiz ayın son gününde gerçekleşen kabine toplantısı sonrası ulusa seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrik faturalarına yeni yılla birlikte yapılan düzenlemenin revize edildiğini duyurmuştu. O gün yaptığı açıklamada, İlk kademe tüketim sınırının 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıldığını belirten Erdoğan, \"Şubat ayında gelecek fatura yeni düzenlemeye göre gelecek.\" demişti. BAE dönüşü sıcağı sıcağına bugünkü kabine toplantısına da başkanlık eden Erdoğan, yeni bir düzenleme daha yapılacağını açıkladı. ELEKTRİK FATURALARINA YENİ DÜZENLEME YOLDA<br><br>Erdoğan yeni düzenlemelerin hayata geçeceğini vurgulayarak, \"Konutlarda aylık 200 kilovat üzerinden bakıldığında Türkiye 34 ülke arasında en uygun fiyatla elektrik veren üçüncü ülke konumundadır. Gelen faturalar elbette yüksek. Öncelikle 210 kilovat saate kadarki düşük tarife rakamları, ilgili kurumlar tarafından vatandaşlarımız tarafından yeniden değerlendirilecek.\" diye konuştu Erdoğan'ın faturalara ilişkin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: \"Türkiye bugün enerji konusunda yokluğu değil fiyatı tartışıyorsa 32 bin megavattan 100 bin megavat seviyesine çıkarttığımız kurulu enerjilere borçludur. \"298 olan santral sayısını 1808'e yükselttik. Toplam elektrik üretimimizi 4 kat artırdık. Son dönemde enerji fiyatları elbette yükselmiştir. Oldukça yükselmiştir. Sadece bize ait değil, bize mahsus değil. Kömür fiyatları 5 kat, petrol fiyatları 10 kat artmıştır. Bu fiyat artışları günlük hayata yansımıştır. Konutlarda aylık 200 kilovat üzerinden bakıldığında Türkiye 34. ülke arasında en uygun fiyatla elektrik veren üçüncü ülke.\"<br> Ükemizdeki 200 kilovat 18 euro iken bu rakam Norveç'te 35 euro Fransa'da 45 euro Hollanda da 60 euro Belçika'da 92 Almanya'da 100 euro'dur. Asgari ücretle mukayese edildiğinde yüzde 5.5'luk oran çıkıyor. Almanya'da yüzde 6.2 Çekya'da yüzde 10 Romanya'da yüzde 15 ile karşılaşıyoruz. Doğal gazda da 100 mt3 lük tüketime bu rakam Macaristan'da 30 euro.,Yunanistan'da 100 euro, İtalya'da 156 euro... Ülkemiz asgari ücrette yüzde 5.6 ile yine ilk sıralarda yer almaktadır. \"Gelen faturalar elbette yüksek. Türkiye en uygun tarifeli elektrik ve doğal gaz veren ülkelerin başında gelmektedir. 165 milyar liralık sübvansiyon yaptık. Yılbaşı itibarıyla tarifelerdeki düzenlemeye rağmen, haneleri desteklemeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz kabine 150 olan kilovatı, 210'a yükseltmiştik. Yapılan analizler ocak ayı itibarıyla yüzde 64'ünün düşük tarifeden yararlandığını kalanın ise üst tarifeden ödediği belirlendi. Öncelikle 210 kilovat saate kadarki düşük tarife rakamları ilgili kurumlar tarafından vatandaşlarımız tarafından yeniden değerlendirilecek. Küçük esnaf için de benzer kademelendirme yapılacak. Dernekler, vakıflar, cemevleri dahil konut statüsüne düşürülecek. Daha önce sözünü verdiğimiz doğal gaz tüketim desteği hazırlıkları da tamamlandı. Kriterlere uyan 4 milyon hane için iki defa ödenmek için 450 ila 1150 liralık destek sağlayacağız. <br> Kronik hastaların bulunduğu haneler için bu rakamlara ilave yapılacaktır. 81 ilimizin tamamında başvurular cuma günü başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Elektrik faturalarında yeni düzenleme yolda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, elektrik faturalarında yapılacak yeni düzenlemeye ilişkin detayları duyurdu. Erdoğan yeni düzenlemelerin hayata geçeceğini vurgulayarak, "Konutlarda aylık 200 kilovat üzerinden bakıldığında Türkiye 34 ülke arasında en uygun fiyatla elektrik veren üçüncü ülke konumundadır. Gelen faturalar elbette yüksek. Öncelikle 210 kilovat saate kadarki düşük tarife rakamları, ilgili kurumlar tarafından vatandaşlarımız tarafından yeniden değerlendirilecek." diye konuştu. Erdoğan ayrıca, ihtiyaç sahipleri için sağlanacak enerji desteği başvurularının bu hafta başlayacağını belirtti. Peki yeni düzenlemeyle elektrik faturaları düşecek mi? Elektrik faturalarında indirim olacak mı? İşte detaylar...

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Bakan Dönmez'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

ELEKTRİĞİN YÜZDE 21'İ DEVLET

Sadece bizde değil dünya genelinde de enerji fiyatlarında bir yükseliş var. Elektriğin yüzde 21'i devlet, yüzde 79'u özel sektör. Dünyanın etrafını 42 defa dolanacak kadar şebekeyi yönetiyoruz.

FİYATLAR REKABET İÇERİSİNDE BELİRLENİYOR

Fiyatlar rekabet içerisinde belirleniyor. Santrallerden aldığı elektriği yüksek enerji hatlarıyla şehirlere kadar getiriyoruz. Elektriğin yönetimi TEİAŞ'ın üstünde.

TOPLAM ABONE SAYISI 47 MİLYON ÜZERİNDE

Şehirlerde elektrik dağıtım şirketleri var. Dağıtım şirketi bizim evlerimize elektriği getirdi ve bağladı. Burada abone gruplarımız var. Mesken grubu neredeyse 39 milyon aboneye yaklaşmış.

Ticarethane diye isimlendirdiğimiz alanda 7 milyon 246 bin. Bir diğer abone grubumuz ise sanayi. 87 bin 134. Toplamda 47 milyon 311 bin 796 abonemiz var.

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YETKİLER EPDK'YA VERİLDİ

Elektrik dağıtım şirketleri bizim evimize kadar gelen şebekenin yapımı ve işletmesinden sorumlu. Bu sistem faaliyet konuların ayrışması ve rekabete açılması hem elektrik ve hem doğal gaz alanında bizim 2021 yılında çıkan kanunlarımız var. Bu yetkiler bağımsız olarak EPDK'ya verildi. Elektrik dağıtım şirketi ve tedarikçi ekstra bir kar marjı koyamaz. Çünkü onların ne kadar bedel alacağı bu kanunlarla belirlenmiştir.

Nakliye işini dağıtım şirketleri yapıyor, ürünü hazırlayan ve bize sunan üretici ile tedarikçi farklı.

FİYATLAR NEDEN ARTTI?

Elektriğin yarısı ithal kaynaklardan üretiliyor. Önemli bir kısmı kömürden üretiliyor. Yarısında dışa bağımlı bir üretim pozisyonumuz var ve bunu dövizle alıyoruz. Pandemide bu ürünler 5-10 kat arttı. Maliyetlerin hepsi faturalara yansımıyor. Üretim maliyetleri arttı ama hükümetimiz sübvanse ediyor.

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GERİLİM AZALIRSA FATURALAR DÜŞECEKTİR

İndirimle ilgili bir süre vermek doğru olmaz şu an. Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim azalırsa doğal gaz faturaları düşebilir.

KILIÇDAROĞLU'NUN FATURA AÇIKLAMASINA YANIT

Bu işle alakalı düzenlenmiş kurallar var. Ben de elektriğimi ödemesem elektrik şirketi elektriği keser. Onun bir süresi var. Süreçlerden sonra kesilir. Siz markete gittiniz alışveriş yaptınız parayı ödemeden çıkacağım diyorsunuz.. O ürünleri size satarlar mı satmazlar. Eğer o tasilatı yapamazlarsa geriye doğru ödemelerde problemler yaşanabilir. Bunu politika aracı olarak kullanmayı doğru bulmam.

Sektörle de bir araya geldik. Bu süreçte daha yoğun bir araya geliyoruz. Sadece üretim santrali, yakıt santrali maliyeti de değil. Personel, tesisin bakım onarım giderleri ve maliyetleri var. Bu giderleri azaltarak bir katkı beklediğimizi sektöre söyledik. Yükün tamamının bize bırakılması doğru değil. Şimdi bir çalışma içerisindeyiz, kısa sürede netleştireceğiz.

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