Bakan Dönmez enerji diplomasisi için Bakü'ye gidiyor

Albayrak Medya’nın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’yla ortaklaşa gerçekleştirdiği zirvenin açılışı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in konuşmasıyla gerçekleştirildi. Türkiye’yi güvenli limana taşıyacak yol haritasının belli olduğunu belirten Dönmez, ''Umman ile yeni bir gaz alım anlaşması imzalıyoruz. Umman’dan yıllık 1,4 milyar metreküplük gaz tedarik edeceğiz ve anlaşmamız 10 yıl geçerli olacak. Daha sonra yine uygun şartlar oluşursa anlaşmayı uzatma imkânımız da var" ifadelerini kullandı.