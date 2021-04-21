Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Bakan Dönmez Haftaya pazartesi itibarıyla gerçekleştireceğiz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Dönmez: Haftaya pazartesi itibarıyla gerçekleştireceğiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Haftaya pazartesi itibarıyla güneş enerjisinde ilk mini Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları yarışmalarımızı gerçekleştireceğiz" dedi.

Haber Merkezi AA
Bakan Dönmez: Haftaya pazartesi itibarıyla gerçekleştireceğiz
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bugün kurulu gücümüzün, yüzde 52,3’lük kısmı yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşuyor. 2011 yılında yüzde 25,4 olan yenilenebilir kaynakların elektrik üretimimizdeki payı, 2019 yılında yüzde 43,9; 2020 yılında ise yüzde 42,4 oldu" dedi.

Dönmez, "Haftaya Pazartesi ilk Mini YEKA yarışmalarımızı da gerçekleştireceğiz. Daha önce 1.000 MW gibi tek parçalı alanlarda gerçekleştiriyorduk bu yarışmaları. Şimdi 10,15 ve 20 MW büyüklüğünde 74 yarışma gerçekleştireceğiz" açıklamasında bulundu.

Bakan Dönmez: Güneşten elektrik üretimi yüzde 50 arttı
EKONOMİ
Bakan Dönmez: Güneşten elektrik üretimi yüzde 50 arttı

Abone Ol Google News
Her gün 2,5 milyon öğün

Her gün 2,5 milyon öğün

Türk Kızılayı'nın kurduğu 26 aşevi milyonlara ulaşıyor.
Çamlıca Tepesinde yükseldi

Çamlıca Tepesi'nde yükseldi

​Türkiye'nin en uzun bayrak direği 23 Nisan'ı bekliyor.
CHPli Altay’dan Cumhurbaşkanı Erdoğana yönelik sözlerine ilişkin açıklama: Söylediklerim çarpıtılıyor

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Altay hakkında suç duyurusunda bulundu.

15 ayda 8 gemi

15 ayda 8 gemi

​Kamuya özel sektör deneyimi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 128 milyar dolar açıklaması.

Üretici de vatandaş da memnun

Üretici de vatandaş da memnun

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.