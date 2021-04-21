Bakan Dönmez: Haftaya pazartesi itibarıyla gerçekleştireceğiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bugün kurulu gücümüzün, yüzde 52,3’lük kısmı yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşuyor. 2011 yılında yüzde 25,4 olan yenilenebilir kaynakların elektrik üretimimizdeki payı, 2019 yılında yüzde 43,9; 2020 yılında ise yüzde 42,4 oldu" dedi.
Dönmez, "Haftaya Pazartesi ilk Mini YEKA yarışmalarımızı da gerçekleştireceğiz. Daha önce 1.000 MW gibi tek parçalı alanlarda gerçekleştiriyorduk bu yarışmaları. Şimdi 10,15 ve 20 MW büyüklüğünde 74 yarışma gerçekleştireceğiz" açıklamasında bulundu.