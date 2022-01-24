Bakan Dönmez: Kademeli elektrik tarifesinde değişikliğe gidebiliriz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Habertürk ekranlarında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"Kademeli elektrik, kademeli faturalandırmada temel amacımız özellikle dar gelirli ailelerin, zaruri ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir kademe oluşturmak" diyen Bakan Dönmez, "Burada da sübvansiyon söz konusu. Ortalama 90-100 metrekarelik evde elektrikli cihazlarını çalıştırabilecekleri hesaplama yapıldı." ifadelerini kullandı.

Türkiye genelinde hanelerde üretilen toplam elektrik miktarı ve konut sayısının karşılaştırıldığını ve 140-150 kilovat saat çıktığını belirten Bakan Dönmez, şunları söyledi:

"Biz de bunun üzerine 150 kilovatsaatı belirledik. Çoğunlukla olumlu tepkiler var. Hali vakti yerinde olan vatandaşlarımız burada ekstra bir desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlarımız değil. Bizim dar gelirli ailelere ne yapabiliriz konusu var. Düzensiz geliri olan, asgari ücretin altında olan hanelere verdiğimiz başka destekler de var. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vasıtasıyla. Diyelim ki 150 kilowat saat tüketmiş, onu devlet vakıflar üzerinden karşılıyor."

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"150 KİLOVATSAAT KALACAK DİYE BİR KAİDE YOK"

Bakan Dönmez, sözlerinin devamında "Tüketim limitine ilişkin gerçekten ihtiyaç varsa değişikliğe gidebiliriz. 150 kilovatsaat kalacak diye bir kaidemiz yok." diye konuştu.

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