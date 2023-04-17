Bakan Dönmez: Karadeniz gazı iletim hattına verildi

Karadeniz gazı perşembe günü karaya çıkacak.
Bakan Dönmez'in açıklamaları şu şekilde;
"Perşembe günü Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle projemizin ilk fazını açacağız. Dün gece itibarıyla oradaki kuyularından vanaları açarak deniz altındaki ana iletim hattına gazı basmaya başladık. Perşembe onu karaya çıkaracağız.
"ilk etapta 10 kuyuda üretim olacak"
İlk etapta 10 kuyunun üretime alınacağını belirten Dönmez, "Kuyu sayısını 3 yıl içinde 10 milyon metreküp üretimi 40 milyon metreküpe çıkaracağız. Faz 3'te 60 milyona çıkacak." diye konuştu.
"Cumhurbaşkanımızın müjdeleri olacak"
Doğalgaz fiyatlarına ilişkin değerlendirme yapan Bakan Dönmez "Gazı sisteme verdikten sonra vatandaşlar faydayı fiilen yaşayarak görecek. Cumhurbaşkanımızın müjdeleri olacak. İthal ettiğimiz gazı hala konuta sübvansiyon uygulayarak veriyoruz. Daha ekonomik bir şekilde vatandaşa yansıtacak bir müjdeyi paylaşacağız." dedi.
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