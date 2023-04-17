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Ekonomi

Bakan Dönmez: Karadeniz gazı iletim hattına verildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Dün gece itibarıyla oradaki kuyularından vanaları açarak deniz altındaki ana iletim hattına gazı basmaya başladık. 30 saatte karaya ulaşacak" dedi.

14:13 . 17/04/2023 Pazartesi
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Karadeniz gazı perşembe günü karaya çıkacak.

Karadeniz gazı perşembe günü karaya çıkacak.

Karadeniz doğalgazıyla ilişkin son durumu aktaran Bakan Dönmez,
"Dün gece itibarıyla oradaki kuyularından vanaları açarak deniz altındaki ana iletim hattına gazı basmaya başladık. 30 saatte karaya ulaşacak."
ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez'in açıklamaları şu şekilde;


"Perşembe günü Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle projemizin ilk fazını açacağız. Dün gece itibarıyla oradaki kuyularından vanaları açarak deniz altındaki ana iletim hattına gazı basmaya başladık. Perşembe onu karaya çıkaracağız.


"ilk etapta 10 kuyuda üretim olacak"

İlk etapta 10 kuyunun üretime alınacağını belirten Dönmez, "Kuyu sayısını 3 yıl içinde 10 milyon metreküp üretimi 40 milyon metreküpe çıkaracağız. Faz 3'te 60 milyona çıkacak." diye konuştu.


"Cumhurbaşkanımızın müjdeleri olacak"

Doğalgaz fiyatlarına ilişkin değerlendirme yapan Bakan Dönmez "Gazı sisteme verdikten sonra vatandaşlar faydayı fiilen yaşayarak görecek. Cumhurbaşkanımızın müjdeleri olacak. İthal ettiğimiz gazı hala konuta sübvansiyon uygulayarak veriyoruz. Daha ekonomik bir şekilde vatandaşa yansıtacak bir müjdeyi paylaşacağız." dedi.



Ayrıntılar geliyor...


#Karadeniz gazı
#Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
#Fatih Dönmez
29 dakika önce
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