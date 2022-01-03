Ekonomi Bakan Dönmez Karadenizde yeni keşif hazırlığı içinde olduklarını duyurdu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Dönmez Karadeniz'de yeni keşif hazırlığı içinde olduklarını duyurdu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'na komşu yeni bir alanda keşif amaçlı sondaj hazırlığı olduğunu açıkladı.

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Haber Merkezi AA
Bakan Dönmez Karadenizde yeni keşif hazırlığı içinde olduklarını duyurdu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından, Karadeniz gazında geri sayım başlıklı bir video paylaştı.

2023'ün ilk çeyreğinde Karadeniz gazını vatandaşlarla buluşturmayı hedeflediklerini belirten Dönmez, "Sakarya Gaz Sahası'na komşu yeni bir alanda daha keşif amaçlı bir sondaj hazırlığı içindeyiz. Ümit ediyorum ki 2022'de de benzer bir müjdeyi halkımızla paylaşmış olacağız" ifadelerini kullandı.

Fatih sondaj gemisi, Karadeniz'de toplamda 540 milyar metreküp doğal gaz keşfi gerçekleştirmişti.

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