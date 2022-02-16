Ekonomi Bakan Dönmez müjdeli haberi verdi Fatih gemisi Sakarya sahasında Karadenizdeki üçüncü arama sondajına başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Dönmez müjdeli haberi verdi: Fatih gemisi Sakarya sahasında Karadeniz'deki üçüncü arama sondajına başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Fatih gemisi Sakarya sahasında Karadeniz'deki üçüncü arama sondajına başladı" dedi.

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Haber Merkezi AA
Bakan Dönmez müjdeli haberi verdi: Fatih gemisi Sakarya sahasında Karadenizdeki üçüncü arama sondajına başladı
Fatih Dönmez

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih gemisinin Karadeniz'de bulunan Sakarya gaz sahasında üçüncü sondajına başladığını bildirdi.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, geminin deniz seviyesinden 5 bin metre derinde 2,5 ay boyunca yeni müjdeler için arama çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

Söz konusu kuyunun adının Karasu-1 olduğunu kaydeden Dönmez, "Fatih, Sakarya sahasında Karadeniz'deki 3. arama sondajına başladı. Milletimizin duası, yine en büyük güç kaynağımız" ifadelerini kullandı.

Fatih sondaj gemisi 21 Ağustos 2020'de Sakarya Gaz Sahası'ndaki Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküp doğal gaz keşfetmişti. 17 Ekim 2020'de Tuna-1 kuyusunda saptanan 85 milyar metreküp artışla toplam rezerv miktarı 405 milyar metreküpe ulaşmıştı.

Böylece, Amasra-1 kuyusundaki 135 milyar metreküplük keşifle toplam rezerv 540 milyar metreküpe çıkmıştı.

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