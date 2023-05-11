Bakan Dönmez: Ücretsiz doğal gazla vatandaşımıza 40 milyar lira katkı sağlamış olacağız

Nükleer tesis için Trakya'da yer tespiti

Akkuyu Nükleer Enerji Santrali ile ilgili sorulara da cevap veren Dönmez, ikinci tesisin Sinop'ta kurulacağını, Trakya'ya da yer tespit çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Dönmez, "Birinciyi Akkuyu’da inşa ediyoruz, inşallah ikincisi Sinop'ta olacak. Trakya'yla ilgili olarak da yer tespit çalışmaları hala devam ediyor. Biz yeri de hazırlamak istiyoruz, çünkü bu tip büyük projelerde yer etütleri, işte çevresel etkiler, yerle ilgili kullanım izinlerinin alınması vesaire, bunlar zaten hakikaten birkaç yıl tüketen işler. Bunun ÇED raporu daha başta olmak üzere zemin etütleri ve arazinin kullanım haklarına ilişkin süreçleri bir taraftan sanki santral hemen yarın başlayacakmış gibi hazırlıyoruz ki; herhangi bir anlaşmaya vardığımızda zaman kaybetmeyelim. 14 Mayıs'tan sonra bu projeler zaten devam edecek. Çünkü bu bakandan bakana değişen politikalar değil; başından beri enerjide bağımsız olmak güçlü Türkiye olmanın en önemli araçlarından birisi olarak gören bir Cumhurbaşkanımız var. Biz olmasak bile bizden sonra gelecek arkadaşlarımız hiç şüphesiz bu projeleri, bu yatırımları devam ettirecektir, benim endişem yok. Ama hani biz olmaz da başkaları gelirse onu bilemem. Onların birçok taahhütleri var, nükleer güç santralini durduracağız, hatta şimdi yeni ortakları bu kadar baraja ihtiyaç yok diyorlar, rüzgar santrallerine bile karşı çıkıyorlardı, onların ne yapacağını kestirmek zor. Açıkçası, maazallah bizi karanlık günler bekliyor demektir. Bunları kapatırsanız nereden elektrik üreteceksiniz? Yaparlar mı? Yapabilirler, çünkü onların belediye başkanı kalktı İstanbul'da temel atmama töreni yaptı, hatta üstüne üstlük bir başka yerde metroda doldurdu istasyonu; bunlardan korkulur. Bizim petrol kuyularımıza da beton bile atabilirler" dedi.