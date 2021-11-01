Ekonomi Bakan Dönmezden 26 yeni keşif açıklaması 60 milyon varil petrol eşdeğeri rezerv ülkemize kazandırıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Dönmez'den 26 yeni keşif açıklaması: 60 milyon varil petrol eşdeğeri rezerv ülkemize kazandırıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Karadeniz'deki doğal gaz keşfimizin yanı sıra 2021 yılında kara alanlarında gerçekleştirilen 26 yeni keşifle yaklaşık 60 milyon varil petrol eşdeğeri rezerv ülkemize kazandırılmıştır" dedi.

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Haber Merkezi AA
Bakan Dönmezden 26 yeni keşif açıklaması: 60 milyon varil petrol eşdeğeri rezerv ülkemize kazandırıldı
Bakan Fatih Dönmez

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Elektrik tüketimimiz 2020 yılında 306,1 milyar kilovatsaate ulaşmıştır. 2021 yılı tüketimimizin de geçen yıla göre yaklaşık yüzde 8 artış göstermesini öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez, şöyle devam etti:

  • "2000'li yıllarda sadece 5 şehrimizde doğal gaz kullanılmaktayken, bugün 81 ilimizin tümüne ve 604 ilçe ve beldemiz ile 171 OSB'ye doğal gaz ulaştırılmış durumdadır."

"4 bin 500 megavat kapasitelik YEKA yarışmaları gerçekleştirilecek"

Dönmez, "Karadeniz’deki keşfimizin yanı sıra bu yıl kara alanlarında gerçekleştirilen 26 yeni keşifle yaklaşık 60 milyon varil petrol eşdeğeri rezerv ülkemize kazandırılmıştır" diye konuştu.

Bakan Dönmez, yeni YEKA projeleri kapsamında 2 bin megavat RES ve 2 bin 500 megavat GES olmak üzere toplam 4 bin 500 megavat kapasitelik YEKA yarışmaları gerçekleştirileceğini bildirdi.

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"Devlet 50-60 milyar liralık vergi alacağından vazgeçecek"

Dönmez, küresel piyasalardaki fiyat artışlarının vatandaşlara yansımasını önlemek adına, devletin 2021'de 50-60 milyar liralık vergi alacağından vazgeçeceğinin öngörüldüğünü belirtti.

"Maden ihracatımızın yıl sonunda 6 milyar dolar olmasını bekliyoruz"

2002'de yaklaşık 700 milyon dolar olan maden ihracatının 2020'de 4,27 milyar dolar olduğunu belirten Bakan Dönmez, "Maden ihracatımızın yıl sonunda 6 milyar dolar olmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

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