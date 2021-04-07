Ekonomi Bakan Dönmezden Enerji Verimliliği açıklaması 451 bin ton eşdeğer petrol tasarruf ettik
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Dönmez'den 'Enerji Verimliliği' açıklaması: 451 bin ton eşdeğer petrol tasarruf ettik

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Geçen yıl verimliliğe 635 milyon dolar yatırım yaptık, 451 bin ton eşdeğer petrol tasarruf ettik. Bu da 158 milyon dolara denk geliyor" dedi.

Haber Merkezi AA
Bakan Dönmezden Enerji Verimliliği açıklaması: 451 bin ton eşdeğer petrol tasarruf ettik
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Avrasya Kojenerasyon Toplantısı'na video konferans yöntemiyle katıldı.

Enerji yoğunluğunun azalmasıyla yıllık 20 milyon ton eş değer petrol azaltımı gerçekleştiğini vurgulayan Dönmez, "Enerji verimliliği uygulamaları sayesinde 2003 ile 2018 arasında sanayi sektörünün nihai enerji talebinde yıllık 170 bin ton tasarruf sağlandı" diye konuştu.

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Dönmez, enerji verimliliğini sadece teknik düzeyde değil sosyal ve kültürel olarak da ele aldıklarının altını çizerek, "Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planımızı 2017'de ilan ettik. 6 tematik başlık ve 55 eylemle birincil enerji tüketiminde yüzde 14’lük azaltım ve 66,6 milyon ton karbondioksit eşleniği emisyon azaltımını 2023’e kadar hedef olarak belirledik. 2017-2020 dönemi için enerji verimliliğine toplamda 4,8 milyar dolar yatırım yaptık. Karşılığında 3,19 milyon ton eş değer petrol tasarrufuyla, kümülatif olarak 1.2 milyar dolar tasarruf sağladık." değerlendirmesinde bulundu.

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Maddi karşılığı 158 milyon dolar


Geçen yıl enerji verimliliğine toplamda 635 milyon dolar yatırım yapıldığını kaydeden Dönmez, yapılan yatırımlarla 451 bin ton eşdeğer petrol tasarruf edildiğini ve bunun maddi karşılığının 158 milyon dolar olduğunu aktardı.

Dönmez, 2009'dan bu yana sanayideki enerji verimliliği projelerini teşvik etmek için destek programları uygulandığını hatırlatarak, bunlardan birinin de VAP olarak kısaltılan verimlilik artırıcı proje destekleri olduğuna dikkati çekti.

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Tasarruflar şimdiden önemli seviyelere ulaşmaya başladı


VAP kapsamında bugüne kadar tamamlanan ve devam eden toplam 307 milyon liralık 434 projeye 83 milyon liralık destek sağlandığına dikkati çeken Dönmez, karşılığında yıllık 173 milyon liralık parasal tasarruf ve 90 bin ton eş değer petrol kaynak tasarrufu sağlandığını dile getirdi.

Dönmez, Ekonomi Reform Paketi'nde de enerji verimliliğinden bahsedildiğini hatırlatarak, "VAP’ın kapsamını ticari binalar, enerji sektörü, hizmet sektörü tesisleri ve tarım tesislerini de içine alacak şekilde genişletiyoruz. Diğer yandan, 2019 Ağustos'ta Cumhurbaşkanlığı kararı ile 2023 sonuna kadar kamu kurumlarına referans tüketim değerlerinden yüzde 15 enerji verimliliği hedefi konuldu. Konuyla ilgili rehber ve izleme alt yapısı kuruldu. Tasarruflar şimdiden önemli seviyelere ulaşmaya başladı" ifadelerini kullandı.

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Tesislerin toplam elektrik kurulu gücü 560 megavata ulaştı


Bakanlık tarafından hazırlanan Kojenerasyon ve Mikrokojenerasyon Tesislerinin Verimliliğinin Hesaplanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin 2014'ten beri yürürlükte olduğunu aktaran Dönmez, bugüne kadar 204 tesis için başvuru aldıklarını ve bunlardan 187'sine "Kojenerasyon Tesisi Verim Belgesi" verdiklerini söyledi.

Dönmez, söz konusu belgenin verildiği tesislerin toplam elektrik kurulu gücünün 560 megavata ulaştığını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

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"Bu tesislerle yıllık birincil enerji kaynağı tasarrufumuz 2,7 teravatsaat, diğer deyişle 230 bin 843 ton eşdeğer petroldür. Halihazırda bu tesisler sayesinde nihai enerji tüketimimizden yaklaşık binde 2 seviyesinde tasarruf edebiliyoruz. Ayrıca yapılan bu yatırımlarla yıllık 1 milyon ton karbon emisyonu azalımı da sağlayabiliyoruz.

Danimarka Enerji Bakanlığıyla bölgesel ısıtma sistemlerinin yaygınlaştırılması ve yerli ve yenilebilir enerji kaynaklarından azami biçimde faydalanılmasına yönelik bir iş birliği anlaşması imzalamıştık.

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Bu anlaşmayla binalarda ve sanayide ısıtma ve soğutma için gereken ısı enerjisi talep ve potansiyel tedarik noktalarının belirlenmesi, 2030'a yönelik ısı enerjisi talep tahmininin gerçekleştirilmesi, farklı enerji tedarik seçeneklerinin fayda-maliyet analizlerinin yapılması, pilot projelerin ön fizibilitesinin hazırlanması ve ısı mevzuatı altyapısının oluşturulmasını amaçlıyoruz.

Arkadaşlarımız bu kapsamdaki çalışmalara devam ediyorlar."

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