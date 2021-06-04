Ekonomi Bakan Dönmezden müjdeye saatler kala heyecanlandıran paylaşım Gözümüz ufukta
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Dönmez'den 'müjde'ye saatler kala heyecanlandıran paylaşım: Gözümüz ufukta

Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın günler önce duyurduğu ve bugün açıklayacağı müjdeye kilitlendi. Erdoğan'ın, doğal gaz veya petrol keşfine ilişkin müjde vermesi beklenirken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in sosyal medya hesabından yaptığı kum saati detaylı iki paylaşım heyecan uyandırdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Dönmezden müjdeye saatler kala heyecanlandıran paylaşım: Gözümüz ufukta
Dönmez'in paylaşımları heyecan uyandırdı.

Tüm Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın günler önce duyurduğu ve bugün açıklayacağı müjdeye kilitlendi. Gelen bilgilere göre Erdoğan'ın, doğal gaz veya petrol keşfine ilişkin müjde vermesi beklenirken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım heyecan uyandırdı.

Geri sayım başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı heyecan yarattı. Bakanın yaptığı paylaşım beklenen gaz keşfi açıklamalarını desteklerken, Dönmez paylaşımda tarih ve saate de yer verdi. Paylaşımda, 4 Haziran saat 18:00 işaret edildi.

Türkiye'nin gözü Zonguldak'ta: Milyonlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeye kilitlendi
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Türkiye'nin gözü Zonguldak'ta: Milyonlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeye kilitlendi

Bloomberg: Yeni bir doğal gaz rezervi keşfedildi

Müjde için ABD'li Bloomberg gazetesine konuşan kaynaklar, Türkiye'nin Karadeniz'de yeni doğalgaz keşfettiğini ve bunun yakın zamanda açıklanmasının beklendiği haberini geçmişti. Kaynaklar son verilere göre, Karadeniz'in Kuzey Sakarya Sahası'nda bulunan Amasra-1 arama kuyusunda önemli miktarda yeni doğalgaz keşfedildiğini ifade etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni müjdeyi cuma günü Zonguldak'tan vereceğiz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni müjdeyi cuma günü Zonguldak'tan vereceğiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT canlı yayınında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Cuma günü Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camii'nin açılışını yapacağız. Orda bir müjde açıklayacağız. Oradan Kanuni Sondaj gemisi ile bağlantı kurup açıklamamızı yapacağız.'


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