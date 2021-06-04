Bakan Dönmez'den 'müjde'ye saatler kala heyecanlandıran paylaşım: Gözümüz ufukta

Tüm Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın günler önce duyurduğu ve bugün açıklayacağı müjdeye kilitlendi. Gelen bilgilere göre Erdoğan'ın, doğal gaz veya petrol keşfine ilişkin müjde vermesi beklenirken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım heyecan uyandırdı.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı heyecan yarattı. Bakanın yaptığı paylaşım beklenen gaz keşfi açıklamalarını desteklerken, Dönmez paylaşımda tarih ve saate de yer verdi. Paylaşımda, 4 Haziran saat 18:00 işaret edildi.

GÜNDEM Türkiye'nin gözü Zonguldak'ta: Milyonlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeye kilitlendi

Bloomberg: Yeni bir doğal gaz rezervi keşfedildi

Müjde için ABD'li Bloomberg gazetesine konuşan kaynaklar, Türkiye'nin Karadeniz'de yeni doğalgaz keşfettiğini ve bunun yakın zamanda açıklanmasının beklendiği haberini geçmişti. Kaynaklar son verilere göre, Karadeniz'in Kuzey Sakarya Sahası'nda bulunan Amasra-1 arama kuyusunda önemli miktarda yeni doğalgaz keşfedildiğini ifade etmişti.

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⏳ pic.twitter.com/6sA22AD74b — Fatih Dönmez (@fatih_donmez) June 4, 2021

OYNAT 02:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni müjdeyi cuma günü Zonguldak'tan vereceğiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT canlı yayınında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Cuma günü Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camii'nin açılışını yapacağız. Orda bir müjde açıklayacağız. Oradan Kanuni Sondaj gemisi ile bağlantı kurup açıklamamızı yapacağız.' BiP'te paylaş

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GÜNDEM Erdoğan'ın Zonguldak ziyareti sırasında vereceğini açıkladığı müjde kentte heyecana neden oldu