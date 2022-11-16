Bakan Dönmez'den petrol ve gaz açıklaması: 3 yılda 223 milyon varil yeni rezerv bulundu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Kara alanlarında yapılan çalışmalarda son 3 yılda toplam 223 milyon varil petrol eşdeğeri yeni rezerv bulunmuştur." dedi.

Bakan Dönmez'in açıklamaları şöyle;

"Kara alanlarında yapılan çalışmalarda son 3 yılda toplam 223 milyon varil petrol eşdeğeri yeni rezerv bulunmuştur.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'Ekim sonu itibarıyla elektrik enerjisi kurulu gücümüz 103.276 MW’a ulaştı 2022 Ekim sonu itibarıyla elektrik üretim tesisi 11.276’ya ulaşmıştır. 2022 yılının ilk dokuz ayında toplam elektrik üretimimizin yaklaşık yüzde 44’ü yenilenebilir enerji kaynaklarından, yüzde 32’si kömürden, yüzde 22’si doğal gazdan sağlanmış olup yerli ve yenilenebilir kaynakların payı yüzde 60 olarak gerçekleşmiştir.'

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Bakan Dönmez, "2023 yılı ilk çeyreği itibariyle Bakü-Tiflis-Ceyhan ham petrol boru hattından taşınan petrol miktarı günlük 600 bin varilden 1 milyon varile çıkacaktır" dedi.

'Primlerin eksik olan kısmı devletimizce ödenecek'

Bakan Dönmez, "Kullandığımız doğal gazın yüzde 99’u, petrolün ise yüzde 92’si ithal edilmektedir. Bu nedenle dünyada gerçekleşen ve makul gerekçeler ile açıklanamayan yüksek enerji fiyatları ister istemez ülkemizi de etkilemektedir.

"TBMM Genel Kurul gündeminde yer alan düzenleme ile kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda vefat eden madencilerimizin genel sağlık sigortası primi dahil, prim ve prime ilişkin her türlü borçları terkin edilecek ve vefat tarihinde sigortalıya ilişkin şartlar aranmaksızın hak sahiplerine aylık bağlanacak. Bu şekilde bağlanan aylıklara ilişkin primlerin eksik olan kısmı devletimizce ödenecek" ifadelerini kullandı.

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FOTOĞRAF 14 Başkent Cezayir’de düzenlenen 2. Cezayir Yatırım Konferansına onur konuğu olarak katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, iki günlük Cezayir ziyaretini değerlendirdi. Bakan Dönmez, Cezayir Yatırım Konferansında, Türkiye’deki ve özellikle Cezayir’deki iş ve yatırım fırsatları konusunda görüşlerini sunduğunu belirtti. Cezayir’de yaklaşık bin 500 Türk şirketinin olduğunu vurgulayan Dönmez, “Burada (Cezayir) zaten uzunca bir süredir birçok Türk şirketinin yatırımı var. 1500 civarında şirketimiz burada yatırım yapıyor ve bu şirketlerimizde yaklaşık 30 bin Cezayirli çalışıyor” dedi. Dönmez, Cezayir’de demir-çelikten tekstile, gıdaya kadar birçok alanda faaliyet gösteren Türk şirketlerinin olduğunu ifade ederek, “Cezayirli yöneticiler Türk iş insanlarının burada yapmış olduğu yatırımdan ve ticaretten büyük bir mutluluk ve memnuniyet duyduklarını ve bunun artarak gelişmesi gerektiğini ifade ettiler” diye konuştu. Cezayir’deki Türk iş insanlarının umutları artıyorCezayir ziyareti kapsamında burada yerleşik Türk iş insanlarıyla da bir araya geldiklerini hatırlatan Dönmez, “Türk iş insanlarımızla da görüştük. Bu iş insanlarımızın geleceğe dair umutları daha da artmış durumda. Tabi bu bağlamda doğal olarak her iki tarafta devletlerin, hükümetlerin alması gereken birtakım tedbirler var, yatırım olanaklarının iyileştirilmesine dönük alınacak önlemler var” dedi. Dönmez, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun’un mayıs ayında Türkiye’ye gerçekleştirdiği resmi ziyareti hatırlatarak, “Bu ziyarette her iki lider de (Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan) bu ticaret hacminin en kısa süre içerisinde 10 milyar dolar seviyesine çıkartılması hedefini koymuştu. Biz de bu hedef doğrultusunda hem kamu kurum ve kuruluşlarımızı hem de özel kuruluşlarımızı teşvik ediyoruz, destek veriyoruz. Bir başka ifadeyle performansımızı en az iki kat daha artırmak durumundayız” şeklinde konuştu. Türkiye-Cezayir ortak petrol ve doğal gaz arama şirketiCezayir Enerji ve Madencilik Bakanı Muhammed Arkab ile de bir araya geldiğini ifade eden Dönmez, bu görüşmede enerji ve madencilik alanında atılabilecek yeni adımları değerlendirdiklerini söyledi. Bakan Dönmez, Cezayirli mevkidaşı Arkab ile hem Türkiye hem de Cezayir’de gerek kamu kurumlarının gerekse özel kuruluşların bu alanda müşterek çalışmasını teşvik edici, destekleyici adımları atmaya da karar verdiklerini kaydetti. Türkiye ile Cezayir’in ortak bir petrol ve doğal gaz arama şirketi kuracağını vurgulayan Bakan Dönmez, şunları söyledi:“Yine olumlu bir gelişme Cezayir’in milli petrol ve gaz şirketi Sonatrach ile Türkiye Petrolleri (TP) arasında yine burada ortak bir şirketin kurulması, petrol ve gaz arama faaliyetlerini başta Cezayir olmak üzere, bölge ülkelerinde bu yönde çalışmalarını müştereken yürütmeleri konusunda fikir birliğine varmış durumdayız.” Ticaret hacmimiz muhtemelen 5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşecekCOVID-19 salgınına rağmen son yıllarda Türkiye ile Cezayir ilişkilerinin artarak devam ettiğine vurgu yapan Dönmez, “Geçtiğimiz yıl 4 milyar dolar civarında gerçekleşen ticaret hacmimiz, bu sene muhtemelen 5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşecektir” ifadelerini kullandı. Bakan Dönmez, iki ülke arasındaki Karma Ekonomik Komisyonunun (KEK) eş başkanı olduğuna da dikkati çekerek, “Her iki tarafta da yatırımcıların önünü açıcı, yatırım ortamını kolaylaştırıcı tedbirlerin alınması konusunda da muhataplarımıza gereken bilgileri ve mesajları da ilettik” sözlerini kullandı. Cezayir Cumhurbaşkanı, Türkiye-Cezayir iş birliğinin artırılmasını istiyorDönmez, Cezayir ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun tarafından da kabul edildiğini belirterek, “Sayın Tebbun’a iki gündür yapmış olduğumuz çalışmalar hakkında kendisine bilgi sunduk. Kendisi de bu yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti ve iki ülke arasındaki iş birliğinin artırılması konusundaki niyetini ifade etti” diye konuştu.Cumhurbaşkanı Tebbun ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında yakın bir diyalogun söz konusu olduğunu vurgulayan Dönmez, “Sadece ekonomik alanlarda değil, kültürel alanlarda, siyasi alanlarda, keza savunma sanayi başta olmak üzere birçok alanda yürütülen müşterek çalışmalar var. Her iki liderin ortaya koymuş olduğu bu vizyon doğrultusunda çalışmalarımızı aralıksız devam ettireceğiz” sözlerini kullandı. Türkiye’nin Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş’a da teşekkürlerini sunan Dönmez, “Bir teşekkürü de Sayın Büyükelçimize yapmak istiyorum. Bu tip seyahatlerin hazırlıkları günler, haftalar öncesinden başlıyor. Başarılı bir program tertip eden Sayın Büyükelçimiz Cezayir makamları tarafından da takdir edilen bir performans sergiliyor. Bu vesileyle de bir kez daha teşekkür ederim” dedi. Bakan Dönmez açıkladı: Türkiye ile Cezayir ortak petrol ve doğalgaz arama şirketi kuracak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye ile Cezayir'in Cezayir başta olmak üzere bölge ülkelerinde faaliyet gösterecek ortak bir petrol ve doğalgaz arama şirketi kuracağını açıkladı. Dönmez "Yine olumlu bir gelişme Cezayir'in milli petrol ve gaz şirketi Sonatrach ile Türkiye Petrolleri (TP) arasında yine burada ortak bir şirketin kurulması, petrol ve gaz arama faaliyetlerini başta Cezayir olmak üzere, bölge ülkelerinde bu yönde çalışmalarını müştereken yürütmeleri konusunda fikir birliğine varmış durumdayız." dedi.

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FOTOĞRAF 27 Denizlerde dört sondaj gemisi ile karış karış arama yapan Türkiye, 540 milyar metreküplük tarihi keşif sonrası karadaki çalışmalarına da hız verdi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı potansiyel gördüğü sahalar için bir bir Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün kapısını çalıyor. Öyle ki sen başından beri kurumun bakanlıktan petrol aramak için talepte bulunduğu il sayısı 13e çıkarken, saha sayısı ise 20ye yaklaştı. Cumhuriyet tarihinde kurulmuş en büyük arama kampanyasını başlatan TPAO, 2022 yılında 150den fazla kuyuda yaptığı aramalarda 62 bin varil ile günlük üretim rekorunu yenilerken hedef ise yıl sonunda bu rakamı 65 bin varile çıkarmak. İşte TPAOnın son 8 ay içinde petrol aramak için ruhsat aldığı sahalar ve bulunduğu iller.. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından TPAOya en son verilen arama ruhsatı Antalya, Manisa ve Kahramanmaraş-Gaziantep sınırı için verildi. 5 sahada çalışma yapması amacıyla verilen petrol arama ruhsatlarının 5 yıl süreyle geçerli olacağı belirtildi. Manisada karadaki 15 bin 154 hektarlık alan için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından verilen ruhsat kapsamında TPAO Manisada petrol arayacak. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı iki yıldır Adana’da petrol arama çalışmaları yürütüyor. Çukurova 1 ve Çukurova 2 kuyularında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kuyulardaki petrol rezervinin bir milyar dolar değerinde olduğunu açıkladı. Erdoğan, Adanada petrol arama çalışması yaptığımız 2 kuyuda yüksek kaliteli petrol bulduk. Birisi 425 metre, diğeri 358 metre derinlikte elde ettiğimiz ekonomik değere sahip petrolün rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar olarak hesaplanmıştır. Aynı sahada 8 yeni kuyu daha açarak, toplam 10 kuyuda üretime geçecek şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bu gayretlerimiz neticesinde son 5 yılda ülkemizin yurt içi petrol üretimini günlük 37 bin varilden 60 bin varile yükseltmeyi başardık dedi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Siirtin Kurtalan ilçesinde Karabağ-2 petrol kuyusu açarak petrol arayacak. Döner (Rotary) Sondaj tekniği kullanılacak sondaj çalışması çerçevesinde üretim değil, sadece tespit yapılacak. Ham petrolün rezerv ve kalitesine göre üretim kuyusu açılıp açılmayacağı konusunda karar verileceği belirtildi. TPAOya Mardin ve Şırnak illerinde karadaki 12 bin 62 hektarlık alan için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi Ayrıca İndigo Grup Turizm ve Ticaret AŞye Nevşehirde 30 bin 153 hektarlık saha için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi. TPAOnun, 15 bin 297 hektar alana sahip Siirt, Batman ve Mardin’deki petrol arama ruhsatının süresinin 11 Temmuz 2024e kadar uzatılmasına karar verildi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Mardinin Midyat ilçesine bağlı Basbirinde 88 yıl aradan sonra yeni bir kuyuda sondaj çalışması yapma kararı aldı. Bu kapsamda, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı da harekete geçti. Midyat ilçesine bağlı Basbirinde 1930lu yıllarda yapılan sondaj faaliyetleri, teknik arızalardan dolayı sonlandırılmıştı. TPAO, Basbirinde 3 bin 100 derinlikte yeniden sondaj yapmaya başladı. Türkiye Petrolleri Batman Bölge Müdürlüğü tarafından Diyarbakır’ın Silvan ilçesindeki Sulak köyü sınırları içerisinde bir adet tespit kuyusu açılması planlanıyor. X. Bölge ARİTPO5178 ruhsat numaralı şahıs arazisi içinde Döner (Rotary) Sondaj tekniği ile Başköy-1 tespit kuyusu açılacak. 6 milyon lira bedelli proje kapsamında sadece petrol kaynağı tespiti yapılacak, herhangi bir üretim yapılmayacak. Proje ile bölgede ham petrol rezerv varlığının ve varsa miktarının tespit edilmesi amaçlanıyor. Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama AŞye Çanakkale ve Tekirdağ il sınırları arasında kalan 5 bin 549 hektar, Tekirdağdaki 14 bin 454 hektar ve Hakkarideki 22 bin 212 hektar yüz ölçümlerine sahip sahalar için beş yıl süreyle petrol arama ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı. TPAO 13 ilde petrol atağına kalktı: Günlük 65 bin varil ile yeni rekor kırılabilir Dört sondaj gemisi ile denizlerdeki arama faaliyetlerine hız veren Türkiye, karada da Cumhuriyet tarihinin en büyük arama kampanyasını başlatmış durumda. Son sekiz ayda 13 ilde 20'ye yakın saha için arama ruhsatı alan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, yıl sonunda günlük petrol üretimini 65 bin varile çıkararak rekor kırmayı hedefliyor. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 10 Batman İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp başkanlığında yapıldı. TPAO Batman Bölge Müdürü Mustafa Demir ,İl Kültür Müdürlüğündeki toplantıda, Türkiyenin ilk yerli ve milli sondaj kulesi Koca Yusufun yaklaşık 3 ay önce faaliyete başladığını ifade etti. Koca Yusuf sondaj kulesinin TÜBİTAK ile çalışılmış bir proje olduğuna işaret eden Demir, Bu kule TÜBİTAK projesi olup Türkiyede üretilmiş ve montajı yapılmış ilk yerli ve milli kulemizdir. Koca Yusuf, Batman Bölge Müdürlüğünde sondaj faaliyetlerine başlamıştır. dedi. YERLİ VE MİLLİ KULE İLE REKOR KIRILACAKTPAOnun çalışmalarına değinen Demir, 5 il sınırı dahilinde 1301 kuyuda günlük 43 bin 200 varil üretim yapıldığını belirtti. Geçen sene TPAO tarihinin en yüksek seviyesine çıktıklarını ve 14 milyon 226 bin varil petrol üretimi gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Bu yılın ilk 6 ayında da üretimde 7 milyon 76 bin varile ulaşıldığını belirten Demir, 2022de 15 milyon varilin üzerinde üretim yapmayı hedeflediklerini söyledi. Demir, 2022 yılının ilk 6 ayında Batman Bölge Müdürlüğünün sorumluluk alanı, yani bölge genelinde 64 sondaj gerçekleştirdik ve bu 64 sondajın toplam derinliği 103 bin 638 metredir. Yine 6 ayda Batman il sınırlarında 19 sondaj tamamlandı ve 27 bin 679 metre sondaj yapıldı. diye konuştu. Türkiyeden dev petrol hamlesi Yeni hedef açıklandı Türkiye'den dev petrol hamlesi: Yeni hedef açıklandı Geçtiğimiz yıl 14 milyon 226 bin varil petrol üretimi ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarihinin rekoru kırılırken 2022'de hedefin 15 milyon varilin üzerinde olduğu açıklandı. Konu hakkında açıklama yapan TPAO Batman Bölge Müdürü Mustafa Demir, Türkiye'nin ilk yerli ve milli sondaj kulesi Koca Yusuf'un yaklaşık 3 ay önce faaliyete başladığını söyledi.



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