Ekonomi Bakan Dönmezden TVNET canlı yayınında önemli açıklamalar Çimento dökülmüş sahalarda petrol keşfi yakaladık
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Dönmez'den TVNET canlı yayınında önemli açıklamalar: Çimento dökülmüş sahalarda petrol keşfi yakaladık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TVNET'te Net Bakış programında önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Dönmezden TVNET canlı yayınında önemli açıklamalar: Çimento dökülmüş sahalarda petrol keşfi yakaladık
​Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıklama yapıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TVNET'te Net Bakış programında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Pandemi sonrası enerjiye ciddi talep artışı oldu. Rusya-Ukrayna savaşı ve karşılıklı ambargolar ile kriz yönetilemez hale geldi.

"HEM MİLLETİMİZ HEM DEVLETİMİZ KAZANACAK"

Enerjide geldiğimiz seviye sevindirici ve iftihar edici. Karadeniz gazını biz sisteme verdiğimizde hem milletimiz hem de devletimiz kazanacak. Çıkartacağımız gaz evlerin ihtiyacını ve son keşif ile daha fazlasını karşılayacak. Avantajları vatandaşımız lehine kullanacağız.

Savaş bitmeden radikal bir fiyat düşüşü beklemek doğru değil. Enerji krizinin aşılmasında da üzerimize düşeni yapmaya hazırız.

İstisnasız bütün hanelerde doğal gazın yüzde 75'ini devlet karşılıyor, yüzde 25'ini vatandaşa yansıtıyoruz. Kararlıyız, 2023'te de sübvansiyon oranları ile devam edeceğiz.

Türk Akımı'ndan yıllık 15 milyar metreküp kadar gaz alabiliyoruz.

Çimento dökülmüş sahalarda petrol keşfi yakaladık. Karadeniz'de yeni keşifler olacak.

GABAR'DA PETROL KEŞFİ

Son yıllarda yapılan en büyük keşif. Net üretilebilir günlük rezerv 7 bin 750 varil. Fiyat olarak karşılığı 12 milyar dolar.

Ayrıntılar geliyor...

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