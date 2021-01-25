Ekonomi Bakan Elvan 2022 Martında Çukurova Havalimanının açılışını gerçekleştireceğiz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Elvan: 2022 Mart'ında Çukurova Havalimanı'nın açılışını gerçekleştireceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Çukurova Havalimanı'na ilişkin yaptığı açıklamada, "Altyapı yatırımları bitti, üstyapıya yönelik ihalesi yapıldı. Yüklenici firma 2 hafta içerisinde çalışmalara başlayacak. 2022 yılı mart ayında Allah'ın izniyle Çukurova Havalimanı'nın açılışını hep birlikte gerçekleştireceğiz" dedi.

Haber Merkezi AA
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, AK Parti Mersin İl Başkanlığı'nın 7.Olağan İl Kongresi'nde Mersin’in Tarsus ilçesinde yapımı devam eden Çukurova Bölgesel Havalimanı’na ilişkin konuştu.

2 hafta içinde çalışmalar başlıyor

Alt yapı yatırımlarının bittiğini, üst yapıya yönelik ihalenin de yapıldığını hatırlatan Elvan, Yüklenici firma 2 hafta içerisinde çalışmalara başlayacak. 2022 yılı mart ayında Allah'ın izniyle Çukurova Havalimanı'nın açılışını hep birlikte gerçekleştireceğiz" açıklamasında bulundu.

"Hastane yatak sayısı 2 binden 5 bine yükseltildi"

Bölgedeki sağlık yatırımlarına da değinen Elvan, bu alanda çok önemli yatırımlar yapıldığını vurgulayarak, "2002 yılında 2 bin 701 olan yatak sayısını neredeyse ikiye katlayarak 4 bin 993’e yükselttik. Sadece bu süreçte inşa ettiğimiz hastanelerimiz Anamur Devlet Hastanesi, Bozyazı Devlet Hastanesi, Mersin Çocuk Hastanesi, Mersin Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Çamlıyayla Devlet Hastanesi, Erdemli Devlet Hastanesi, Silifke Devlet Hastanesi, Toros Devlet Hastanesi, Mut Devlet Hastanesi, Gülnar Devlet Hastanesi ve bin 300 yataklı Mersin Şehir Hastanesi. Önümüzde aylarda da Tarsus Devlet Hastanesi’nin açılışını gerçekleştireceğiz" dedi.

Kazanan belli oldu: Çukurova Havalimanı ihalesinin sonucu onaylandı
EKONOMİ
Kazanan belli oldu: Çukurova Havalimanı ihalesinin sonucu onaylandı

Bakan Karaismailoğlu: Çukurova bölgesine milletimize yakışır bir havalimanı yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz
EKONOMİ
Bakan Karaismailoğlu: Çukurova bölgesine milletimize yakışır bir havalimanı yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz
Abone Ol Google News
Son anda kurtuldu

Son anda kurtuldu

​Tesla 'oto pilot' sistemi kazayı önledi.
35 milyon kişi sildi

35 milyon kişi sildi

​WhatsApp'ta kan kaybı günden güne büyüyor.
Cumhurbaşkanı konuşuyor

​AK Parti'nin 3 ildeki kongresine canlı bağlantıyla katılıyor.

​HDP'li Hasip Kaplan haddini aştı, Cumhurbaşkanını tehdit etti.
Yüksekova buz kesti

Yüksekova buz kesti

​Araçlara naylon battaniye örtüldü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.