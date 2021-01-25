Bakan Elvan: 2022 Mart'ında Çukurova Havalimanı'nın açılışını gerçekleştireceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, AK Parti Mersin İl Başkanlığı'nın 7.Olağan İl Kongresi'nde Mersin’in Tarsus ilçesinde yapımı devam eden Çukurova Bölgesel Havalimanı’na ilişkin konuştu.

2 hafta içinde çalışmalar başlıyor

Alt yapı yatırımlarının bittiğini, üst yapıya yönelik ihalenin de yapıldığını hatırlatan Elvan, Yüklenici firma 2 hafta içerisinde çalışmalara başlayacak. 2022 yılı mart ayında Allah'ın izniyle Çukurova Havalimanı'nın açılışını hep birlikte gerçekleştireceğiz" açıklamasında bulundu.

"Hastane yatak sayısı 2 binden 5 bine yükseltildi"

Bölgedeki sağlık yatırımlarına da değinen Elvan, bu alanda çok önemli yatırımlar yapıldığını vurgulayarak, "2002 yılında 2 bin 701 olan yatak sayısını neredeyse ikiye katlayarak 4 bin 993’e yükselttik. Sadece bu süreçte inşa ettiğimiz hastanelerimiz Anamur Devlet Hastanesi, Bozyazı Devlet Hastanesi, Mersin Çocuk Hastanesi, Mersin Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Çamlıyayla Devlet Hastanesi, Erdemli Devlet Hastanesi, Silifke Devlet Hastanesi, Toros Devlet Hastanesi, Mut Devlet Hastanesi, Gülnar Devlet Hastanesi ve bin 300 yataklı Mersin Şehir Hastanesi. Önümüzde aylarda da Tarsus Devlet Hastanesi’nin açılışını gerçekleştireceğiz" dedi.

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