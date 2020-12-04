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Ekonomi Bakan Elvan İş dünyasının görüşleri düzenlemelere önemli katkı sunacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Elvan: İş dünyasının görüşleri düzenlemelere önemli katkı sunacak

Ekonomi ve hukukta reform çalışmaları kapsamında gerçekleştirdikleri iş dünyası görüşmeleri devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün iş dünyası ziyaretlerinin son adresi Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) oldu. Toplantının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Elvan, "İş dünyasıyla görüşmelerimize MÜSİAD ile devam ettik. Adalet Bakanımız Sn. @abdulhamitgul ile MÜSİAD yönetiminin önerilerini aldık. İş dünyasının görüşleri, yapacağımız düzenlemelere önemli katkı sunacak. Önümüzdeki günlerde görüşmelerimize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül MÜSİAD temsilcileriyle görüştü.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül MÜSİAD temsilcileriyle görüştü.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ekonomi ve hukukta reform çalışmaları kapsamında gerçekleştirdikleri iş dünyası görüşmelerine Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile devam ediyor. Elvan ile Gül'ün iş dünyasıyla görüşmelerinin üçüncüsü, MÜSİAD yönetimiyle, Hazine ve Maliye Bakanlığı yerleşkesinde gerçekleşti.

  • Toplantıya, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, MÜSİAD yönetim kurulu üyeleri, Hazine ve Maliye ile Adalet bakanlıkları bürokratları katıldı. Basına kapalı olarak devam eden toplantıda, MÜSİAD tarafından dernek üyelerinin beklenti ve önerileriyle oluşturulan rapor sunuldu.

Bakan Lütfi Elvan ve Abdulhamit Gül MÜSİAD yönetimiyle bir araya geldi
EKONOMİ
Bakan Lütfi Elvan ve Abdulhamit Gül MÜSİAD yönetimiyle bir araya geldi

Toplantının ardından Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Elvan şu ifadeleri kullandı: "İş dünyasıyla görüşmelerimize MÜSİAD ile devam ettik. Adalet Bakanımız Sn. @abdulhamitgul ile MÜSİAD yönetiminin önerilerini aldık. İş dünyasının görüşleri, yapacağımız düzenlemelere önemli katkı sunacak. Önümüzdeki günlerde görüşmelerimize devam edeceğiz."

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