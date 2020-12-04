Bakan Elvan: İş dünyasının görüşleri düzenlemelere önemli katkı sunacak

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül MÜSİAD temsilcileriyle görüştü.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ekonomi ve hukukta reform çalışmaları kapsamında gerçekleştirdikleri iş dünyası görüşmelerine Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile devam ediyor. Elvan ile Gül'ün iş dünyasıyla görüşmelerinin üçüncüsü, MÜSİAD yönetimiyle, Hazine ve Maliye Bakanlığı yerleşkesinde gerçekleşti.

Toplantıya, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, MÜSİAD yönetim kurulu üyeleri, Hazine ve Maliye ile Adalet bakanlıkları bürokratları katıldı. Basına kapalı olarak devam eden toplantıda, MÜSİAD tarafından dernek üyelerinin beklenti ve önerileriyle oluşturulan rapor sunuldu.

EKONOMİ Bakan Lütfi Elvan ve Abdulhamit Gül MÜSİAD yönetimiyle bir araya geldi

Toplantının ardından Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Elvan şu ifadeleri kullandı: "İş dünyasıyla görüşmelerimize MÜSİAD ile devam ettik. Adalet Bakanımız Sn. @abdulhamitgul ile MÜSİAD yönetiminin önerilerini aldık. İş dünyasının görüşleri, yapacağımız düzenlemelere önemli katkı sunacak. Önümüzdeki günlerde görüşmelerimize devam edeceğiz."

İş dünyasıyla görüşmelerimize MÜSİAD ile devam ettik. Adalet Bakanımız Sn. @abdulhamitgul ile MÜSİAD yönetiminin önerilerini aldık. İş dünyasının görüşleri, yapacağımız düzenlemelere önemli katkı sunacak. Önümüzdeki günlerde görüşmelerimize devam edeceğiz. pic.twitter.com/rgv76WVCg7 REKLAM December 4, 2020