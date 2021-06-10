Bakan Ersoy: Rusya'yla uçuş yasağının bu ay sonu bitmesini bekliyoruz

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rusya'nın koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye getirdiği uçuş kısıtlamasını kaldırmasına ilişkin temaslar hakkında açıklamalarda bulundu.

Rusya'dan heyet gelecek

Görüşmelerin olumlu gittiğini söyleyen Ersoy, "Ruslar ziyaret programı istediler, programı verdik. Randevu bekleniyor. Onlar bize 2 sayfa soru sordular, detaylı cevap verdik. Ruslar yerinde tespit yapacak" dedi.

Bakan Ersoy, Rus heyetin ziyaretinin ardından verilerini Rusya devleti ile paylaşacağını, bu veriler ışığında ülkenin uçuşları yeniden başlatmaya karar vereceğini belirtti.

8'den fazla ülke ile görüşme

Avrupa ülkeleriyle yapılan görüşmelere de değinen Bakan Ersoy, "Bütün ülkelerle bizim Sağlık Bakanlığı yetkilileri onların Sağlık Bakanlığı yetkilileri, 'Covid yönetim merkezleri' diyelim onlarla mutabakat sağlıyoruz.

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Şu ana kadar 8’den fazla ülke ile görüşme sağlandı. Avrupa ülkeleri de hızlandı. Fransa ile de başlıyor şimdi. Hollanda, Belçika hepsiyle görüşme olacak. Önce sağlık birimlerinin mutabakatı sağlanıyor" dedi.