Bakan Ersoy yıl sonu beklenen turist sayısını açıkladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yıl sonu itibariyle beklenen turist sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Ersoy, yaptığı açıklamada "Yurt dışından gelen vatandaşlarımızı da sayarsak yıl sonu itibarıyla 46 milyonun üzerinde bir turisti ülkemizde ağırlamış olacağız" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Ersoy, 2019 yılı itibarıyla kazı çalışmalarını 12 aya çıkartacak bir proje hazırladıklarını belirterek "İlk etapta proje dahilinde kazı sürelerinin uzatılması ve daha fazla arkeolog istihdam edilmesi şartıyla 20 kazıyı destekleme kararı almış bulunmaktayız" dedi.