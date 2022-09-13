Ekonomi Bakan Ersoydan turizm gelirleri açıklaması
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Ersoy'dan turizm gelirleri açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "İnşallah bu sene 83-84 dolardan kişi başı gecelik gelirle bir rekor kırmış olacağız" dedi.

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Haber Merkezi AA
Bakan Ersoydan turizm gelirleri açıklaması
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

Bazı temaslarda bulunmak üzere Antalya'ya gelen Ersoy, Aksu ilçesindeki Banu-Ufuk Cömertoğlu İlkokulu'nda düzenlenen "Antalya'nın Kültürel Miras Koruyucuları Projesi" etkinliğine katıldı. Bakan Ersoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, sezon başında 42 milyon turist, 35 milyar dolar gelir hedefiyle sezona başladıklarını ancak şubat sonunda Karadeniz'de çatışma ortamı oluştuğunu anımsattı.

BİRÇOK ÖNLEM PAKETİ DEVREYE ALINDI

Türkiye'nin birçok önlem paketini devreye aldığını anlatan Ersoy, şunları kaydetti: "Bunun başında Turizm Geliştirme Ajansı geliyor. Turizm Geliştirme Ajansının yoğun tanıtım kampanyalarıyla o zaman da açıklamıştık, 'Hedefte bir gerileme olmayacak, inşallah hedefin üstüne çıkacağız' diye. Geçen ay hedefimizi 47 milyon turist, 37 milyar dolar gelir olarak yukarı yönlü revize ettik. Bizim nihai hedefimiz de değil. İnanıyorum ki yıl sonuna daha vakit var, ileriye dönük rezervasyonlar da oldukça iyi gidiyor. İnşallah hedeflerimizi de tekrar yukarı yönlü revize edeceğiz."

  • Ersoy, Karadeniz'deki krizden en çok etkilenme ihtimali olan bölgenin, söz konusu iki pazardan (Rusya-Ukrayna) yoğun rezervasyon aldığı için Antalya olduğunu söyledi.

Yaptıkları pazar çeşitlendirmesi ve dünya genelindeki yoğun tanıtım faaliyetlerinin olumlu sonuçlarını, meyvelerini verdiğine dikkati çeken Ersoy, geçen yılın çok üzerinde bir rakamla Antalya'nın bu seneyi kapatacağını vurguladı.

SPOR KAMPLARI YOĞUN OLACAK

Sezonun da uzadığını belirten Ersoy, şöyle devam etti: "Antalya geçen sene 9 milyon turist almıştı, bu sene 12 hatta 13 milyonlara yıl sonuna doğru erişeceğini düşünüyorum. Hem sezonun uzadığını görüyoruz. Normalde ekim sonunda sezon yavaşlamaya başlar, kasım sonuna kadar sezon devam edecek gibi gözüküyor. İyi de bir kış geçireceğimizi ümit ediyoruz. İnşallah bundan sonra Türkiye turizmi rekorlar kırarak ileriye doğru hedeflerini yakalamaya devam edecek. Burada önemli olan sadece turist sayısının değil, kişi başı gecelik gelirinin de çok ciddi şekilde artıyor olması. Turizm için asli hedeflerin başında geliyordu. İnşallah bu sene 83-84 dolardan kişi başı gecelik gelirle bir rekor kırmış olacağız, Türkiye geçmişteki rekorunu egale etmiş olacak. 62 dolarlara kadar gerilemişti, yapılan tanıtım çalışmalarıyla yüzde 35'lik bir artışla 83-84 dolar bandını yıl sonunda yakalayacağını görüyoruz. Önümüzdeki sene bu rakamı daha da yukarıları taşımayı hedefliyoruz. Önümüzdeki yıl hedefimiz 93 dolar. Her yıl bunun üstüne koyarak rakamları yükseltmeye devam edeceğiz"

  • Ersoy, ürün çeşitlenmesinin önemli olduğunu belirterek, "Hem sağlık hem spor, kültürel değerlerimize yönelik tanıtım faaliyetlerimizi çok yoğun şekilde iki senedir yapıyoruz. Pandemi nedeniyle seyahatlerde, özellikle spor turizmi faaliyetlerinde kısıtlama vardı. O da artık kalktığı için bu sene Antalya'da spor kamplarının yoğun şekilde olacağını düşünüyordum." ifadesini kullandı.
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