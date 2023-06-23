Bakan Göktaş: Yaşlı aylığı ve engelli aylıkları bugün hesapta

Asgari ücrete gelen yeni ara zamla birlikte yaşlılık aylığı da arttı. 65 yaş aylığı, yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından yeniden hesaplanacak. 65 yaş aylığı 2 bin 604 TL olarak uygulanıyor. 1 Temmuz'dan itibaren 3 bin 490 liraya yükselecek. Yaşlılık maaşı ödemeleri bir yılda Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ayında olmak üzere üçer aylık dönemler halinde hesaplara yatırılmakta. Peki 65 yaş aylığı ne zaman yatacak? Yaşlılık maaşı erken ödenir mi?