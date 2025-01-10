Bakan Işıkhan: İşsizlik oranımız son 19 aydır tek hane seviyesinde

Bakan Işıkhan, kasım ayı iş gücü istatistiklerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İşsizlik oranımız son 19 aydır tek hanede seyretmeye devam ediyor. 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 0,1 puan, 2023 yılı Kasım ayına göre 0,4 puan gerileyen işsizlik oranı yüzde 8,6 olarak gerçekleşti. İstihdam sayımız 2023 yılının aynı dönemine göre 986 bin kişi artış kaydederek 32 milyon 748 bin kişiye yükseldi. İstihdam oranı ise aynı dönemde 1,2 puan artarak yüzde 49,6 seviyesine yükseldi. Küresel, bölgesel ve yerel şartları değerlendirerek politikalarımızı oluşturduğumuz iş gücünde de 2023 yılının aynı dönemine göre 925 bin kişilik bir artış kaydettik. İş gücüne katılma oranı ise aynı dönemde 1 puan artış göstererek yüzde 54,2'ye ulaştı. Temel amacımız; çalışma hayatımızı yenilikçi politikalarla güçlendirmek, istihdam olanaklarımızı artırmak ve işsizlikle kararlılıkla mücadele etmektir" dedi.