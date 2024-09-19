Bakan Kacır: Türkiye Avrupa'nın 3. büyük otomobil üreticisi

"Yıllık 60 milyon ton üretim kapasitesine sahip Türk demir çelik sektörümüz gerek üretim hacmiyle gerekse üretim miktarı ve ürün kalitesi ile bugün dünyada önemli bir konuma sahip. Avrupa’nın 2., dünyanın ise 8. büyük çelik üreticisi konumundayız. Dünya ham çelik üretiminin yüzde 0,7 azaldığı bu yılın ilk 7 ayında, biz üretimde yüzde 14,9 artış kaydettik Metal sanayinde, göğsümüzü kabartan bir diğer gururumuz döküm sektörümüz oldu. Üretim teknolojisi ve kalitesi ile dünya standartlarının üzerinde olan metal döküm sektörümüz, bugün otomotiv, beyaz eşya, makine, tarım ve inşaat gibi pek çok alana ürün sağlarken 70 bin vatandaşımızın da istihdamını sağlıyor"