Bakan Kacır: Türkiye Avrupa'nın 3. büyük otomobil üreticisi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ANKIROS 16. Uluslararası Demir-Çelik, Döküm, Demir Dışı Metalürji Teknolojileri, Makine ve Ürünleri İhtisas Fuarı’nın açılışını yaptı. Kacır, üretim ve ihracattaki rekorlara dikkati çekti. Türkiye'nin otomotiv üretiminde Avrupa 3'üncüsü olduğunu söyleyen Kacır demir-çelik sektöründeki başarıların da altını çizdi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ankiros 16. Uluslararası Demir-Çelik, Döküm, Demir Dışı Metalürji Teknolojileri, Makine ve Ürünleri İhtisas Fuarı'nın açılışına katıldı.
Türkiye'nin demir çelik ve döküm sektörlerinin ve bin 100’den fazla yerli ve yabancı katılımcı firmanın aynı çatı altında buluşmasını son derece değerli bulduklarını belirten Kacır, şunları kaydetti:
Demir çelik sektörü hızla büyüyor
Türkiye'nin demir-çelik sektöründeki başarılarının altını çizen Bakan Kacır, şöyle devam etti:
"Yıllık 60 milyon ton üretim kapasitesine sahip Türk demir çelik sektörümüz gerek üretim hacmiyle gerekse üretim miktarı ve ürün kalitesi ile bugün dünyada önemli bir konuma sahip. Avrupa’nın 2., dünyanın ise 8. büyük çelik üreticisi konumundayız. Dünya ham çelik üretiminin yüzde 0,7 azaldığı bu yılın ilk 7 ayında, biz üretimde yüzde 14,9 artış kaydettik Metal sanayinde, göğsümüzü kabartan bir diğer gururumuz döküm sektörümüz oldu. Üretim teknolojisi ve kalitesi ile dünya standartlarının üzerinde olan metal döküm sektörümüz, bugün otomotiv, beyaz eşya, makine, tarım ve inşaat gibi pek çok alana ürün sağlarken 70 bin vatandaşımızın da istihdamını sağlıyor"