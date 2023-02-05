Bakan Karaismailoğlu: 2022'de 321 milyon yolcu raylı sistemlerimizle seyahat etti

Bakan Karaismailoğlu, 2022 yılı demir yolu istatistiklerini açıkladı. Karaismailoğlu, 2003 yılından beri demir yoluna yapılan yatırımların sonuçlarını almaya başladıklarını belirterek, "2003 yılından bu yana Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde demir yollarımıza önemli miktarda yatırımlar yaptık. Vatandaşlarımızı yüksek hızlı trenle buluşturduk. Ana hatları modernize ettik, elektrikli ve sinyalli hale getirerek kapasitesi artırdık. Bunun sonucunda da hem yolcu hem de yük taşımacılığında rekor üzerine rekorlar kırdık. Milletimiz yatırımlarla ekonomik, konforlu ve hızlı seyahat edebildiği konvansiyonel, yüksek hızlı ve kent içi trenleri çok sevdi" dedi.Türkiye'de ilk yüksek hızlı tren seferinin 2009 yılında yapıldığını hatırlatan Karaismailoğlu, şunları söyledi: "YHT yolcu sayımız her geçen yıl artıyor. YHT'lerle seyahat edenlerin sayısı 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 114 artarak 9 milyon 363 bini aştı. Günde ortalama 30 bin yolcunun kullandığı YHT'lerde, 28 Ekim'de günlük 35 bin 792 yolcu sayısı ile rekor kırdık. Ana hatlarda seyahat eden yolcu sayısı da aynı dönemde yüzde 327 artışla 4 milyon 326 bine yükseldi. Bölgesel trenlerde de artış oranı 174,5 oldu. Geçen yıl bölgesel trenlerde 12 milyon 723 bin vatandaşımız yolculuk yaptı."

'MARMARAY'DA YOLCU SAYISI YÜZDE 65 ARTTI'

Kent içi raylı sistemler ile hem trafiğin rahatlatıldığını hem de çevre dostu sistemler ile hava kirliliğinin önlendiğini kaydeden Karaismailoğlu, "Yüzyıllık rüyamız ve bu asra damga vuran en önemli projelerden olan Marmaray; gözbebeğimizdir, İstanbul'un ulaşım haritasının en önemli parçasıdır. Metro, metrobüs gibi bağlantılarıyla neredeyse tüm İstanbul'a hizmet veren Marmaray'da 17 Aralık 2022 tarihinde 687 binden fazla yolcu seyahat ederek rekor kırıldı. Marmaray'da geçen yıl yolcu sayısı yüzde 65 artarak 191 milyona dayandı. Açılışından bu yana ise 822 milyon yolcumuzu Marmaray'da ağırladık" dedi.

'BAŞKENTRAY'DA YOLCU SAYISI YÜZDE 78 ARTTI'





İzmir Banliyö Sistemi’nde (İZBAN), 2022 yılında taşınan yolcu sayısının yüzde 52,8 artışla 84 milyon 893 bine çıktığını kaydeden Karaismailoğlu, Başkentray'ın da Ankara'nın ulaşımına nefes aldırdığını belirterek, "Başkentray'da yolcu sayısı yüzde 78 artarak 19 milyonu geçti. Gaziantep'te de kasım ayında Gaziray'ı Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle hizmete sunduk. Gaziantepliler, ulaşımı rahatlatan Gaziray'ı çok sevdi. Geçen yılın kasım ve aralık aylarında Gaziray'da toplam 527 bin 325 vatandaşımız seyahat etti" dedi. Şehir içi ve şehirler arasında demir yolunu tercih eden vatandaşların günden güne artış gösterdiğini işaret eden Karaismailoğlu, 2021 yılında şehir içi ve şehirler arasında toplam 191 milyon 585 bin yolcunun demir yolu ulaşımını tercih ettiğini, bunun 2022 yılında yüzde 67,7 artışla 321 milyon 285 yolcuya ulaştığını açıkladı.



