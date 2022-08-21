Ekonomi Bakan Karaismailoğlu Çamlıca Kulesini 788 bin 241 kişi ziyaret etti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Karaismailoğlu: Çamlıca Kulesi'ni 788 bin 241 kişi ziyaret etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, geçen yıl 29 Mayıs'ta açılan Çamlıca Kulesi'ne ilişkin, "Açıldığı günden bu yana kuleyi 788 bin 241 kişi ziyaret etti. 1 Ocak- 20 Ağustos arasında da 455 bin 945 kişi ağırlandı" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Karaismailoğlu: Çamlıca Kulesini 788 bin 241 kişi ziyaret etti
Çamlıca Kulesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, İstanbul'daki Çamlıca Kulesi ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Çamlıca Kulesi'nin, 29 Mayıs 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldığını hatırlatan Karaismailoğlu, "Çamlıca Kulesi'nin uzunluğu 369 metre, deniz seviyesinden yüksekliği ise 587 metre. Bu özelliği ile Avrupa'nın en yüksek kulesi konumunda bulunuyor. Elektromanyetik kirlenmeye ve görüntü kirliliğine neden olan eski 33 anten kaldırıldı ve onların yerine ülkemize simgesel bir yapı kazandırıldı. Ayrıca Çamlıca Kulesi'nde başlayan yayıncılık faaliyetlerinde dünyada ilk defa 100 radyo yayını aynı noktadan, birbirinin güçlerini kesmeden ve frekansları birbirine karışmadan gerçekleştiriliyor" dedi.

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Bakan Karaismailoğlu, İstanbul'a yeni sosyal alan kazandırdığını belirttiği Çamlıca Kulesi'nin 7'den 70'e herkesin ilgisini çektiğini kaydederek, "Açıldığı günden bu yana kuleyi 788 bin 241 kişi ziyaret etti. 1 Ocak- 20 Ağustos arasında da 455 bin 945 kişinin kulede ağırlandı. Çamlıca Kulesi sadece vatandaşların değil; turistlerin de ilgi odağı haline geldi" dedi.

Bakan Adil Karaismailoğlu
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