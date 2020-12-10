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Ekonomi Bakan Karaismailoğlu Çine giden tren iftiralara rağmen bugün Hazar Denizini geçecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Karaismailoğlu: Çin'e giden tren iftiralara rağmen bugün Hazar Denizi'ni geçecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Türkiye'den Çin'e giden ilk ihracat treni) Yapılan iftira ve saldırgan tavırlara rağmen trenimiz yoluna devam ediyor. Trenimiz, Azerbaycan'a ulaştı ve bugün Hazar Denizi'ni geçerek Kazakistan'a ulaşarak Çin yolculuğuna devam etmektedir. Önümüzdeki hafta Çin'e varacak.

Haber Merkezi AA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi Anonim Şirketi bölge müdürlüklerimizin ürettikleri raylı sistem araçları, büyük şehirlerimizin kent içi raylı sistemlerinin ihtiyaçlarına da cevap verecek nitelikte ürünlerdir. Bu kapsamda 4 araçlı 8 set toplam 32 elektrikli banliyö aracı, 2023 yılı sonuna kadar Gaziantep Büyükşehir Belediyesine teslim edilecek.

Demir yolu reformumuz kapsamında çok önemli bir başarı da demir yolunun üzerindeki donanımsal ve yazılımsal tüm ürünleri kendi fabrikalarımızda üretebiliyor olmamızdır. Bugün demir yolu lokomotif, vagon ve otomasyon sistemlerimizi yerli ve milli olarak geliştiriyoruz.

ÇİN'E GİDEN TREN BUGÜN HAZAR DENİZİ'Nİ GEÇECEK

(Türkiye'den Çin'e giden ilk ihracat treni) Yapılan iftira ve saldırgan tavırlara rağmen trenimiz yoluna devam ediyor. Trenimiz, Azerbaycan'a ulaştı ve bugün Hazar Denizi'ni geçerek Kazakistan'a ulaşarak Çin yolculuğuna devam etmektedir. Önümüzdeki hafta Çin'e varacak."

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