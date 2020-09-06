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Ekonomi Bakan dev metro projesi hakkında güzel haberi verdi Testlere başlıyoruz
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Bakan Karaismailoğlu Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro projesi hakkında güzel haberi verdi: Testlere başlıyoruz

Bakan dev metro projesi hakkında güzel haberi verdi: Testlere başlıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu'nda ilk trenin raylara indirildiğini ve setlerin bu ay birleştirilerek performans testlerine başlanacağını bildirdi. Güzel haberi duyuran Karaismailoğlu "Metro hattında kullanılacak tren setlerinin 136’sı yüzde 60 yerlilik şartıyla Türkiye’de üretilecek" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu'nda ilk tren raylara indi.
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu'nda ilk tren raylara indi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğluyaptığı yazılı açıklamada, İstanbul Havalimanı'nı şehir merkezine bağlayacak Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu'ndaki çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

  • İlk tren setinin imalatlarının tamamlandığını ve raylara indirildiğini belirten Karaismailoğlu, "120 kilometre hız yapabilecek Türkiye'nin en hızlı metrosunda kullanılacak tren setleri bu ay birleştirilerek performans testlerine başlanacak." bilgisini paylaştı.

Karaismailoğlu, tüm kesimleri tamamlandığında dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul Havalimanı'na ulaşım altyapısını en iyi şekilde kurduklarına işaret ederek, 37,5 kilometre uzunluğundaki Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu inşasında önemli bir aşamaya geldiklerini kaydetti.

9 istasyondan oluşan dev projenin 7 gün 24 saat 3 vardiya esasına dayalı olarak inşa edildiği bilgisini veren Karaismailoğlu, iki yıl gibi kısa sürede büyük yol aldıklarını vurguladı.

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu'nda ilk tren raylara indi
FOTOĞRAF 11
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğluyaptığı yazılı açıklamada, İstanbul Havalimanı'nı şehir merkezine bağlayacak Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu'ndaki çalışmalara ilişkin bilgi verdi. İlk tren setinin imalatlarının tamamlandığını ve raylara indirildiğini belirten Karaismailoğlu, 120 kilometre hız yapabilecek Türkiye'nin en hızlı metrosunda kullanılacak tren setleri bu ay birleştirilerek performans testlerine başlanacak. bilgisini paylaştı.
Title
Karaismailoğlu, tüm kesimleri tamamlandığında dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul Havalimanı'na ulaşım altyapısını en iyi şekilde kurduklarına işaret ederek, 37,5 kilometre uzunluğundaki Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu inşasında önemli bir aşamaya geldiklerini kaydetti.
Title
9 istasyondan oluşan dev projenin 7 gün 24 saat 3 vardiya esasına dayalı olarak inşa edildiği bilgisini veren Karaismailoğlu, iki yıl gibi kısa sürede büyük yol aldıklarını vurguladı.
Title
Tren setlerinde yüzde 60 yerlilik şartı <br> <br> Bakan Karaismailoğlu, metro hattının yapımında olduğu gibi tren setlerinin yapımında da yerli ve milli imkanları kullanmaya öncelik verdiklerinin altını çizerek şu değerlendirmede bulundu:
Title
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu'nda kullanılacak tren setlerinin 136'sı yüzde 60 yerlilik şartıyla Türkiye'de üretilecek. Bu metro hattı sadece İstanbul Havalimanı'nı İstanbul'un dört bir yanına bağlamakla kalmayacak, yerli metro seti imalat kapasitemizi de artıracak. Dünyanın en hızlı metro setlerini üretme noktasında önemli katkı sağlayacak.
Title
Yıl sonuna kadar 10 set raylara inecek <br> <br> Havalimanına ulaşımı neredeyse yarım saate düşürecek projede kullanılacak tren setlerinden ilkinin imalatlarının tamamlandığını belirten Karaismailoğlu, Tüm metrolarda maksimum hız saatte 80 kilometre iken Türkiye'de ilk kez bu metro sisteminin yanı sıra ilkinin imalatını tamamladığımız bu tren setlerimiz de 120 kilometresaat hıza uygun yapıldı. ifadesini kullandı.
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İlk tren setinin, metro hattına Göktürk-Kağıthane hattındaki şafttan raylara indirildiğini aktaran Karaismailoğlu, tren setlerinin hattın bakım merkezinde bu ay içinde birleştirileceğini ve performans testlerine başlanacağını, yıl sonuna kadar da 10 tren setinin imalatlarının tamamlanarak raylara indirileceğini bildirdi.
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10 kazı makinesi aynı anda çalıştı <br> <br> Hattın en kısa sürede hizmete alınabilmesi için Türkiye'de ilk defa bir metro projesinde 10 kazı makinesinin aynı anda kullanıldığı bilgisini veren Karaismailoğlu, şunları kaydetti: Yapım aşamasında olduğu gibi sürücüsüz trenlerimiz, saatte 120 kilometrelik hızla metro hız rekorunu da kıracaklar. Her gün 600 bin İstanbullu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı arasını 35 dakika gibi kısa bir sürede kat edecek.
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Metro hattımız, Beşiktaş, Şişli, Kağıthane, Eyüp ve Arnavutköy ilçelerimizin sınırlarından geçerken, şehir içi kara yolu trafik yükünü önemli oranda azaltacak. İstanbul Havalimanı'nı şehir merkezine bağlayan bu metro hattıyla İstanbul'un dünya şehri özelliğini daha da güçlendiriyoruz.
Title
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu'nda ilk tren raylara indi
Title
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu'nda ilk tren raylara indi
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu'nda ilk tren raylara indi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu'nda ilk trenin raylara indirildiğini ve setlerin bu ay birleştirilerek performans testlerine başlanacağını bildirdi. Karaismailoğlu "Metro hattında kullanılacak tren setlerinin 136'sı yüzde 60 yerlilik şartıyla Türkiye'de üretilecek" açıklamasında bulundu.


Tren setlerinde yüzde 60 yerlilik şartı

Bakan Karaismailoğlu, metro hattının yapımında olduğu gibi tren setlerinin yapımında da yerli ve milli imkanları kullanmaya öncelik verdiklerinin altını çizerek şu değerlendirmede bulundu:

  • "Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu'nda kullanılacak tren setlerinin 136'sı yüzde 60 yerlilik şartıyla Türkiye'de üretilecek. Bu metro hattı sadece İstanbul Havalimanı'nı İstanbul'un dört bir yanına bağlamakla kalmayacak, yerli metro seti imalat kapasitemizi de artıracak. Dünyanın en hızlı metro setlerini üretme noktasında önemli katkı sağlayacak."

Yıl sonuna kadar 10 set raylara inecek

Havalimanına ulaşımı neredeyse yarım saate düşürecek projede kullanılacak tren setlerinden ilkinin imalatlarının tamamlandığını belirten Karaismailoğlu, "Tüm metrolarda maksimum hız saatte 80 kilometre iken Türkiye'de ilk kez bu metro sisteminin yanı sıra ilkinin imalatını tamamladığımız bu tren setlerimiz de 120 kilometre/saat hıza uygun yapıldı." ifadesini kullandı.

İlk tren setinin, metro hattına Göktürk-Kağıthane hattındaki şafttan raylara indirildiğini aktaran Karaismailoğlu, tren setlerinin hattın bakım merkezinde bu ay içinde birleştirileceğini ve performans testlerine başlanacağını, yıl sonuna kadar da 10 tren setinin imalatlarının tamamlanarak raylara indirileceğini bildirdi.

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"10 kazı makinesi aynı anda çalıştı"

Hattın en kısa sürede hizmete alınabilmesi için Türkiye'de ilk defa bir metro projesinde 10 kazı makinesinin aynı anda kullanıldığı bilgisini veren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

  • "Yapım aşamasında olduğu gibi sürücüsüz trenlerimiz, saatte 120 kilometrelik hızla metro hız rekorunu da kıracaklar. Her gün 600 bin İstanbullu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı arasını 35 dakika gibi kısa bir sürede kat edecek. Metro hattımız, Beşiktaş, Şişli, Kağıthane, Eyüp ve Arnavutköy ilçelerimizin sınırlarından geçerken, şehir içi kara yolu trafik yükünü önemli oranda azaltacak. İstanbul Havalimanı'nı şehir merkezine bağlayan bu metro hattıyla İstanbul'un dünya şehri özelliğini daha da güçlendiriyoruz."

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