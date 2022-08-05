Bakan Karaismailoğlu: Nissibi Köprüsü'nü 4 milyon 78 bin araç kullandı

Bakan Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin dört bir yanında yatırımların hızla devam ettiğini, 311 kilometre uzunluğundaki köprü ve viyadükleri 730 kilometreye çıkardıklarını anımsatarak, bu yatırımlardan birinin de Nissibi Köprüsü olduğunu bildirdi.
Köprünün Adıyaman ile Diyarbakır'ı birbirine bağlayan Adıyaman-Kahta-Siverek-Diyarbakır Devlet Yolu'nun Atatürk Baraj Gölü'nü kestiği bölümde, barajın su tutmasıyla kara ulaşımının kesintiye uğradığı noktada inşa edildiğine işaret eden Karaismailoğlu, Nissibi Köprüsü’nün 21 Mayıs 2015'te hizmete alındığını kaydetti.
Karaismailoğlu, 610 metre uzunluğundaki köprüyle hızlı, konforlu ve güvenli ulaşımın sağlandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Nissibi Köprüsü gergin eğik kablo askılı yöntemle ülkemizde hayata geçirilen ilk köprüler arasında yer alıyor. Köprünün yapımıyla Adıyaman ve Diyarbakır üzerinden Doğu Anadolu Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi kesintisiz bağlandı. Feribotla ulaşım süresine göre seyahat süresinde yaklaşık 1,5 saatlik kısalma oldu. Ayrıca Diyarbakır'ın batı, Adıyaman'ın doğu illerine olan uzaklığı 40 kilometre kısaldı. Açıldığı günden bu yana köprüden 4 milyon 78 bin araç geçti, zamandan 26,3 milyon lira, akaryakıttan 58 milyon lira olmak üzere toplam 84,3 milyon lira tasarruf sağlandı. Karbon salınımı da 11 bin 755 ton azaltıldı."
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Ekosistemde zararlı olarak görülen balon balığının azaltılmasının teşvik edilmesi için Resmi Gazete'de yeni bir karar yayınlandı.
Kararla birlikte balon balığının kuyruğunu getirene 5 lira olan ödeme 12,5 liraya yükseltildi.
Bazı türleri için de fiyat 2,5 lira oldu.
Ülkemizdeki denizlere ait olmayan Kızıldeniz üzerinden ülkemize giriş yapan, istilacı ve diğer Balık türlerine karşı zararlı olan balon balığının avlanmasının teşvik edilmesi amaçlanıyor.
SADECE KUYRUĞUNA ÖDEME VAR<br><br>Balon balıklarının sadece kuyrukları için ödeme yapılıyor.
Balon balığı bütün halde karaya çıkartılırsa ödeme yapılmayacak.
Karar, 1 Ocak 2022'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.
BALON BALIĞINI AVLARKEN ÖNLEMLER ALINMALI<br><br>Balon balıkları kıyıya bir deniz mili mesafeden daha yakın noktalarda, koylarda, liman ve barınak içlerinde kesinlikle denize atılamayacak.
Balıkçılar, avladıkları balon balıkları kuyruklarını karaya çıkartıp teslim edinceye kadar geçen süre içerisinde, diğer balıklarla ya da diğer balıkların temas ettiği araçgereçlerle temas etmemeleri ve sızdırmaz poşet veya kapalı kaplarda taşınmaları konusunda gerekli önlemleri almakla yükümlü olacak.
BALON BALIĞININ ZARARLARI<br><br>Balon balığının zehirli etinden dolayı ticari değeri yoktur. Tetrodotoksin maddesi üretebilen bu balık, kas felci yaparak nefes darlığı yaratabilmekte, dolaşım yetmezliğine bağlı ölümle sonuçlanabilen zehirlenme yaratabilmektedir.
Balon balığı avlayanlara ödenecek destekleme tutarları artırıldı
Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren karar ile birlikte balon balığı avcılığının desteklenmesi sağlanacak. Karara göre, balon balığı avlayan balıkçılara adet başına 12,5 lira diğer türlerini avlayanlara da adet başına 2,5 lira destekleme ödemesi yapılacak.
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YKS'de başvuru süresi bugün sona eriyor. <br><br>Milyonlarca genç, tercihlerin ardından ÖSYM tarafından açıklanacak ''YKS tercih sonuçları''nı bekliyor. <br><br>Peki YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, üniversite kayıtları ne zaman yapılacak?<br><br>İşte yanıtlar...
YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı.<br><br>Bugün 2022 tarihinde tamamlanacak tercih işlemleri ardından sonuçlar açıklanacak.
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak.
<br>YKS sonuçlarına ve 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan detaylara ilişkin eğitim ve rehberlik uzmanları tercihlerdeki önemli hususları derledi.
2022-YKS'den itibaren SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanan TYT puan türünde 150 puan alma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırıldı. Bu düzenlemeyle bu yıl artık puanı hesaplanan tüm adaylar sisteme dahil edildi ve tercih yapabilir hale geldi.
Üniversitelere yerleştirmeler için baraj puanının kaldırılması, daha fazla adayın tercihte bulunma hakkını elde etmesi anlamına geliyor. Ancak YKS bir sıralama sınavı. Dolayısıyla arz-talep dengesi ve adayların sıralamadaki durumları, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl yerleştirmelerde etkili olacak.
Tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, mimarlık, mühendislik ve öğretmenlik programlarını tercih edebilmek için gerekli olan en düşük başarı sırası koşulu uygulaması sürüyor.
Buna göre, bu yılki hukuk programlarına yerleştirme işlemlerinde EA en düşük 125 bininci, mühendislik programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 300 bininci, mimarlık programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 250 bininci, tıp programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 50 bininci, öğretmenlik programlarına yerleştirme işlemlerinde ilgili puan türünde en düşük 300 bininci, eczacılık programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 100 bininci, diş hekimliği programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 80 bininci olmak gerekecek.
Sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplandı. Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına ortaöğretim başarı puanı eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla puan üstünlüğüne göre yerleştirilecek.
Geçen yıl üniversite kontenjanları 1 milyon 38 bin 865 olarak belirlenmişti. Bu yıl üniversitelerde toplam kontenjanlar 22 bin 821 artırılarak, ön lisans için 512 bin 881, lisans programları için 509 bin 164, özel yetenek programları için 39 bin 641 olmak üzere toplam 1 milyon 61 bin 686 şeklinde belirlendi.<br><br>YKS bir sıralama sınavı olduğundan adaylar, sadece kontenjanlar düzeyinde ve başarı sırasına ve tercihlere göre yerleştirilecek. Dolayısıyla sıralaması düşük bir adayın yüksek sıralamaya sahip bir programa yerleştirilmesi mümkün olmayacak.
Tercih yapılırken adayların ilgi, yetenekleri, değerleri ve iş gücü piyasasını dikkate alarak tercihte bulunmaları yerinde olacak. Bu tercihlerinde listelerini oluştururken hayallerindeki üniversite ve bölümleri tercih listesinin ilk sıralarına yazmalı, sonrasında sıralamalarına yakın olan; üstünde ve altındaki üniversite programlarını 2021 yılında oluşan bölüm yerleştirme sıralamalarını göz önüne almalı.
YKS'de tercih süreci bitiyor: Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
YKS tercihleri bu gece 23.59'a (5 Ağustos) kadar devam edecek. Öğrencilerin, ÖSYM tercih robotuyla 24 tercih hakkı bulunuyor. Tercih sonuçlarıysa ÖSYM tarafından belirlenen günde açıklanacak. Adaylar tercih sonuçlarının ardından üniversite kayıtlarını gerçekleştirebilecekler.
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Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.
Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı?
Beklenen indirim haberi geldi.
6 Ağustos cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere; benzin grubunda 2,23 TL motorin grubunda 1,15 TL fiyat indirimi bekleniyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 24,48 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 22,25 liradan satılıyor.
GÜNCEL FİYAT LİSTESİ<br><br>İstanbul'da benzinin güncel litre fiyatı 22.25 TL'yken motorinin güncel fiyatı ise 24.53 TL.
Ankara'daki güncel fiyatlar ise benzin ve motorinde sırasıyla 22.38 TL ve 24.64 TL.
Benzin ve motorine indirim geliyor
Brent petrol fiyatlarının altı ayın en düşük seviyesine gerilemesi sonrası benzin fiyatlarında da düşüş sürüyor. 6 Ağustos Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere hem motorine hem de benzine indirim geliyor. Peki, Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?