Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu PTTAVMyi bölgedeki en büyük 5 oyuncudan biri yapmak istiyoruz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Karaismailoğlu: PTTAVM'yi bölgedeki en büyük 5 oyuncudan biri yapmak istiyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: PTTAVM'yi bölgedeki en büyük 5 oyuncudan biri yapmak istiyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, PTTAVM'yi bölgedeki en büyük 5 oyuncudan biri yapmak istediklerini açıkladı. Karaismailoğlu, "PTTAVM sayesinde lojistik altyapımız, insan kaynağımız ve teknolojimizle sürdürülebilir bir e-ticaret ve e-ihracat modeline öncülük edebileceğimize inanıyoruz" dedi.

Haber Merkezi AA
Bakan Karaismailoğlu: PTTAVMyi bölgedeki en büyük 5 oyuncudan biri yapmak istiyoruz
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, PTTAVM operasyon merkezinde incelemelerde bulunmasının ardından yaptığı basın açıklamasında, e-ticaretin son yıllardaki gelişimiyle küresel ekonomi için büyük önem arz eder hale geldiğini söyledi.

E-ticaretin artık bir günde milyarlarca dolarlık alışverişin yapıldığı bir sektör olduğunu anlatan Karaismiloğlu, "Halen dünyada e-ticaret sitelerini kullanan 1,9 milyar kişi var. Tüketicileri, tedarikçilerle, satış noktasıyla bankalarla ve dağıtım şirketleriyle aynı platformda bir araya getiren e-ticarette, koordinasyonun ve teknolojik altyapının başarısı, verimliliğin en önemli kriteri haline geldi. İnternet altyapısıyla taşımacılık altyapınız ne kadar gelişirse e-ticaretin gelişimi de o kadar hızlı oluyor" diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu Kanal İstanbul'da son durumu anlattı: Bu yıl hepsi bitecek
EKONOMİ
Bakan Karaismailoğlu Kanal İstanbul'da son durumu anlattı: Bu yıl hepsi bitecek

"PTTAVM.com ile e-ticarette yeni dönem başladı"

PTT'nin altyapısını da e-ticaret faaliyetlerini destekleyecek şekilde geliştirmenin ne kadar yerinde bir adım olduğunu gösterdiğini ifade eden Karaismailoğlu, 2012'de hizmete başlayan PTTAVM.com ile Türkiye'de e-ticaret alanında yeni bir dönem başladığını belirtti.

Karaismailoğlu, PTTAVM.com'un 181 yıllık PTT mirasını ve deneyimini de yanına alarak bugüne kadar hiçbir e-ticaret sitesinin ulaşamadığı noktalara e-ticaret hizmeti sunabildiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

  • "25 binden fazla tedarikçiyle çalışan ve 25 milyondan fazla ürünü kullanıcılarla buluşturan PTT, Türkiye'de bu alanda haklı bir konum elde etmiştir. PTTAVM’nin halihazırda 10 milyon üyeyi aşması hepimiz için çok sevindiricidir. PTTAVM'nin başarısı elbette tesadüf değildir, planlı ve stratejik adımlarımızın sonucudur. PTTAVM, PTT Kargo, PTTBANK başta olmak üzere tasarladığımız, farklı hizmet modelleriyle çalışan PTT markalarının bilinirliği ve beğenisi giderek yükselmektedir. PTTAVM, tüm ürünlerini Türkiye'nin her köşesine PTT Kargo ile hızlı ve güvenli bir şekilde ulaştırırken, PTTBank sayesinde de kapıda ödeme seçeneğiyle güveni daha da artırmaktadır. PTTAVM'nin ülke ekonomisine çok önemli bir katma değeri daha var. Kurumumuz, yerli üreticilerimizin, gelişen e-ticaret pazarından hak ettiği payı alması ve dünyaya açılması için de fırsatlar sunuyor."

"53 ülkeye e-ihracat gerçekleştirdik"

Yerli üreticinin hiçbir ek işlem veya maliyetle karşılaşmadan anlaşmalı ülkelere PTT güvencesiyle ihracat yapabildiğini ve tüm dünyada geniş pazarlara ulaştırdığını dile getiren Karaismailoğlu, Ocak 2021 sonu itibarıyla 53 ülkeye e-ihracat gerçekleştirdiklerini aktardı.

Hedeflerinin çok büyük olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

  • "PTTAVM ile e-ticaret alanındaki fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek ve PTTAVM'yi bölgedeki en büyük 5 oyuncudan biri yapmak istiyoruz. PTTAVM sayesinde lojistik altyapımız, insan kaynağımız ve teknolojimizle sürdürülebilir e-ticaret ve e-ihracat modeline öncülük edebileceğimize inanıyoruz. Bu nedenle iş dünyamızı pek çok açıdan geliştiren ve inovasyona yönlendiren e-ticaret alanında, nasıl büyüyebileceğimiz konusunda hep beraber fikir üretmek durumundayız."
Abone Ol Google News
Görenleri şaşırtan olay

Görenleri şaşırtan olay

​Yere uzanıp film seyreder gibi yangını izledi.
Tarihi eserlere taş ocağı tehdidi

Tarihi eserlere taş ocağı tehdidi

Kibele heykeli bulunan kalenin altında dinamit patlatıyorlar.
Yunanistan Başbakanı Miçotakis Türkiyeyi hedef aldı: Karşı koyacağız

Türkiye dünyada bu teknolojiyi üreten dördüncü ülke.

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.

Beş bin TL'ye aldı, 10 bin TL masraf yaptı.

İki bakanlıktan peş peşe yalanlama geldi: Asılsız ve mesnetsiz
Ekonomi

İki bakanlıktan peş peşe yalanlama geldi: Asılsız ve mesnetsiz

Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan bugün bazı basın yayın organlarında çıkan iki farklı habere yönelik yalanlama geldi. Hazine Müsteşarlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası arasındaki döviz alım satımına ilişkin protokolün yasal dayanağının ortadan kalktığı yönündeki iddiaları Hazine ve Maliye Bakanlığı yalanlarken, Ticaret Bakanlığı ise Karon Mühendislik ve Nanoksia Biyoteknoloji şirketlerinden 1,5 milyon TL ile 9 milyon TL arasında dezenfektan alımı yapılarak fatura kesildiği yönündeki haberlerin gerçek olmadığını açıkladı.
Bediüzzaman'ın talebesi Hüsnü Bayramoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Hayat

Bediüzzaman'ın talebesi Hüsnü Bayramoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybeden Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu, Eyüpsultan Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Eyüpsultan Kabristanı'na defnedildi.
Destici'den Millet İttifakı'na çağrı: Türkiye'yi darbe anayasasından kurtaralım
Gündem

Destici'den Millet İttifakı'na çağrı: Türkiye'yi darbe anayasasından kurtaralım

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Millet İttifakı'nı oluşturan partilere çağrıda bulundu. Yeni anayasa konusunda ayak dirememelerini ve ön yargıdan arınmalarını isteyen Destici, "Sayın Cumhurbaşkanı tarafından yapılmış olan, bize göre samimi ve iyi niyetli çağrıya bütün siyasi partilerimiz olumlu yaklaşmalıdır ki Türkiye bu darbe anayasasından kurtulsun" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.