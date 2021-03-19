Bakan Karaismailoğlu: Ticaret hacmimiz artacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamalarının satır başları şöyle:

"Son 19 yılda Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 1 trilyon lira yatırım yaptık. Bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin 100 kilometreden 28 bin 200 kilometrelere çıkardık. 1714 kilometre olan otoyol ağımızı, hizmete açtığımız İstanbul-İzmir, Menemen-Çandarlı, Kuzey Marmara ve Ankara-Niğde gibi otoyol projeleriyle 3 bin 523 kilometreye çıkardık.

Bu proje Doğu Akdeniz çanağı ile birlikte tüm bölge ülkeleriyle aramızdaki ticaret hacmimizi artıracaktır. Liman genişletme projesiyle liman kapasitesi 2,6 milyon TEU'dan 3,6 milyon TEU'ya ulaşacaktır."

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