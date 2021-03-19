Ekonomi Bakan Karaismailoğlu Ticaret hacmimiz artacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Karaismailoğlu: Ticaret hacmimiz artacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Mersin Uluslararası Limanındaki Doğu Akdeniz Terminali 2. Fazı Genişleme Projesi'ne dair açıklamalarda bulundu. Karaismailoğlu, "Bu proje Doğu Akdeniz çanağı ile birlikte tüm bölge ülkeleriyle aramızdaki ticaret hacmimizi artıracaktır. Liman genişletme projesiyle liman kapasitesi 2,6 milyon TEU'dan 3,6 milyon TEU'ya ulaşacaktır" dedi.

Haber Merkezi AA
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamalarının satır başları şöyle:

"Son 19 yılda Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 1 trilyon lira yatırım yaptık. Bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin 100 kilometreden 28 bin 200 kilometrelere çıkardık. 1714 kilometre olan otoyol ağımızı, hizmete açtığımız İstanbul-İzmir, Menemen-Çandarlı, Kuzey Marmara ve Ankara-Niğde gibi otoyol projeleriyle 3 bin 523 kilometreye çıkardık.

Bu proje Doğu Akdeniz çanağı ile birlikte tüm bölge ülkeleriyle aramızdaki ticaret hacmimizi artıracaktır. Liman genişletme projesiyle liman kapasitesi 2,6 milyon TEU'dan 3,6 milyon TEU'ya ulaşacaktır."

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