Bakan Kirişci: 150 milyon 167 bin 123 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 150 milyon 167 bin 123 liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını bildirdi.

Kirişci, Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Kirişci, 150 milyon 167 bin 123 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktaracaklarını belirterek, "Emek veren, alın teri döken çiftçi kardeşlerime hayırlı ve bereketli olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Kirişci, ödemenin 127 milyon 810 bin 865 lirasının hububat, baklagil ve dane mısır, 10 milyon 364 bin 460 lirasının Bombus arısı, 2 milyon 235 bin 556 lirasının sertifikalı fidan, 9 milyon 756 bin 242 lirasının da kırsal kalkınma desteği kapsamında yapılacağını kaydetti.

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