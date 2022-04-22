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Ekonomi Bakan Kirişci 5 farklı kalemde bir milyar 602 milyon liralık destek ödemeleri başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Kirişci: 5 farklı kalemde bir milyar 602 milyon liralık destek ödemeleri başladı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Bir milyar 602 milyon 683 bin 221 liralık destekleme ödemesini bugünden itibaren üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz. Üreten, alın ve akıl teri döken çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Kirişci: 5 farklı kalemde bir milyar 602 milyon liralık destek ödemeleri başladı
Vahit Kirişci

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, 5 farklı kalemde 1 milyar 602 milyon 683 bin 221 liralık destekleme ödemesinin bugünden itibaren T.C. kimlik numaralarına göre üreticilerine hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci sosyal medya hesabından, “Üreten, alın ve akıl teri döken çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun” başlığıyla yaptığı paylaşımda, Buzağı Desteği kapsamında 1 milyar 135 milyon 749 bin 846 lira, Çiğ Süt Desteği kapsamında 419 milyon 647 bin 375 lira, Manda Desteği kapsamında 23 milyon 64 bin 350 lira, Süt Analiz Desteği kapsamında 16 milyon 663 bin 700 lira, Malak Desteği kapsamında 7 milyon 557 bin 950 lira olmak üzere toplamda 1 milyon 602 milyon 683 bin liralık destekleme ödemesinin bugünden itibaren çiftçilerin hesaplarına aktarmaya başladıklarını ifade etti.

Bakan Kirişci’nin paylaşımında yer verdiği grafiğe göre, T.C. kimlik numarasının son hanesi 0, 2 ve 4 ve Vergi Kimlik Numarasının son hanesi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 olanlar için 22 Nisan saat 18.00’den sonra, T.C kimlik numarasının son hanesi ve Vergi Kimlik Numarasının son hanesi 6 ve 8 olanlar için 29 Nisan saat 18.00’den sonra hesaplara aktarılacak.
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