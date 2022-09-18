Ekonomi Bakan Kirişci Dekar başına 76 lira olan desteği 271 liraya yükselttik
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Kirişci: Dekar başına 76 lira olan desteği 271 liraya yükselttik

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Hatay’da pamuk hasadı etkinliğine katıldı. Bakan Kirişçi pamuk üreticisine daha önce 76 lira olan dekar başı desteğin 271 liraya yükseltildiğini belirterek, "Yüzde 256’lık yaklaşık 3,5 kat artış hayırlı uğurlu olsun" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Kirişci: Dekar başına 76 lira olan desteği 271 liraya yükselttik
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci pamuk hasadı etkinliğine katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Hatay’ın Antakya ilçesine bağlı Melekli Mahallesi’nde pamuk hasadı etkinliğine katıldı. Bakan Kirişci, biçerdövere binerek pamuk hasat etti, ardından da eliyle pamuk topladı. Etkinlikte konuşan Bakan Kirişci, pamuk üreticisine yapılan desteklemeleri anlattı.

Kirişci, "Özellikle gübre ve mazot desteği konusunda, 2022 ürünü ile ilgili, 68 lira olan mazot desteğimiz 250 lira olacak. 8 lira olan gübre desteğimiz 21 lira olacak. Daha önce 76 lira olan dekar başı desteğimiz 271 lira gibi bir düzeye çıkmış olacak. Yüzde 256’lık, yaklaşık 3,5 kat artış hayırlı uğurlu olsun. Çiftçimize helali hoş olsun” dedi.

'BU ÜLKE ÜRETİYOR, ÜRETMEYE DE DEVAM EDECEK'

Verimliliği artırmak için en önemli unsurlardan birinin sertifikalı tohumluk olduğunu kaydeden Kirişci, şunları söyledi:

"Çünkü herhangi bir tohumluğu kullanmak yerine ne olduğu bilinen, şeceresi bilinen, verimliliği noktasında da kendini kanıtlamış, ispatlamış bir tohumu kullanmamız, biz üreticiler için önemlidir. Ülkemiz üretimi açısından da önemlidir. Son 20 yılda sertifikalı tohumluk üretiminde tam 9 kat artış sağladık. 2021 yılı üretimimiz 1 milyon 324 bin ton düzeyine ulaştı. Ülkemizde kullanılan tohumların hamdolsun yüzde 96’sını artık bu ülkede üretir hale geldik. Son 20 yılda sadece üretmekte de yetinmedik. 2021 yılı ihracat rakamımız 215 milyon dolar, 117 ülkeye tohum ihraç ediyoruz. Buradan duymak istemeyen, kulağı tıkalı değilse art niyetli olanlara sesleniyorum. Değerli kardeşlerim, bu ülke üretiyor, üretmeye de devam edecek. Hedefimiz, bunun yüzde 100 ve daha sonra da üzerine çıkmaktır.”

DHA

'TOHUM DESTEĞİMİZİ 24 LİRADAN 50 TÜRK LİRASI'NA ÇIKARDIK'


Üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerini söyleyen Bakan Kirişci, “Mevcutta buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale ve çeltikte sertifikalı tohum desteğimiz dekar başına 24 lira. Şimdi biz, dekar başına 50 liraya çıkardık. Böylelikle yüzde 108’lik bir artış sağlamış olduk. Bu tohumlukları kullanan üreticilerimize, tohumları üreten üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun diyorum” diye konuştu.

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