Bakan Kirişçi duyurdu: Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara yatıyor

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Antalya'ya hava yoluyla gelen yabancı turist sayısı 10 milyonu aştı

Güneşi, sahillerinin yanı sıra tarihi ve doğal güzellikleri ile dünyanın dört bir yanından turist çeken Antalya, 8,5 ayda hava yoluyla gelen 10 milyon 60 bin 739 yabancı turisti ağırladı. Konuk ettiği yabancı misafir sayısına göre "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen kentte turizm hareketliliği devam ediyor. Küresel salgın sonrası turizmde en yoğun sezon yaşanıyor.