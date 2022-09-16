Ekonomi Bakan Kirişçi duyurdu Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara yatıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Kirişçi duyurdu: Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara yatıyor

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 54 milyon 843 bin 181 liralık tarımsal destek ödemelerinin bugün hesaplara yatırılacağını söyledi.

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Haber Merkezi İHA
Bakan Kirişçi duyurdu: Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara yatıyor
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Üreticilerin merakla beklediği haber geldi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal destek ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılmaya başlandığını açıkladı.

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Bakan Kirişci: "54 milyon 843 bin 181 liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz." açıklamasında bulundu.

Destek ödemesi yapılacak alanlar, sertifikalı tohum kullanımı ve hayvan hastalıkları tazminat desteği olarak açıklandı.

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