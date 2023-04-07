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Ekonomi

Bakan Kirişci duyurdu: Tarımsal destek ödemeleri hesaplara aktarılıyor

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, 1 milyar 268 milyon 568 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını bildirdi.

15:17 . 7/04/2023 Cuma
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1 milyar 268 milyon liralık ödeme yatırıldı.

1 milyar 268 milyon liralık ödeme yatırıldı.

Bakan Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “1 milyar 268 milyon 568 bin lira tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun” dedi.


Çiftçilere aktarılacak ödemenin detaylarıysa şöyle:

"Fındık alan bazlı gelir desteği 845 milyon 133 bin 986 lira. Yaş çay desteği 379 milyon 492 bin 146 lira. Hububat-baklagil ve dane mısır desteği 25 milyon 641 bin 987 lira. Bombus arısı kullanım desteği 18 milyon 261 bin 600 lira. Damızlık ana arı desteği ise 38 bin 700 lira."




#tarımsal destek ödemesi
#Tarım ve Orman Bakanlığı
#Vahit Kirişci
#tarım
2 gün önce
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