Bakan Kirişci duyurdu: Tarımsal destek ödemeleri hesaplara aktarılıyor

"Fındık alan bazlı gelir desteği 845 milyon 133 bin 986 lira. Yaş çay desteği 379 milyon 492 bin 146 lira. Hububat-baklagil ve dane mısır desteği 25 milyon 641 bin 987 lira. Bombus arısı kullanım desteği 18 milyon 261 bin 600 lira. Damızlık ana arı desteği ise 38 bin 700 lira."