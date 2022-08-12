Ekonomi Bakan Koca "Hayırlı olsun" mesajıyla duyurdu Ek ödeme yönetmeliği Resmi Gazetede yayımlandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Koca "Hayırlı olsun" mesajıyla duyurdu: Ek ödeme yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı

Sağlık çalışanlarının özlük haklarına yönelik önemli değişiklikleri içeren 'Ek Ödeme Yönetmeliği' Resmi Gazete'de yayımlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "Yönetmelik dili hepimiz için açık olmayabilir. Günlük hayata tercüme, her ayın 15’inde yapılacak. Hayırlı olsun" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Bakan Koca Hayırlı olsun mesajıyla duyurdu: Ek ödeme yönetmeliği Resmi Gazetede yayımlandı
Foto/arşiv

Sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından paylaşımlarda bulundu.

Yönetmelik dilinin herkes için açık olmayabileceğini belirten Koca, "Günlük hayata tercüme, her ayın 15'inde yapılacak. Hayırlı olsun." dedi.

Yeni yönetmeliğin sağlık çalışanlarının beklentilerini büyük oranda karşılayacağını vurgulayan Bakan Koca, "Bir gün bir yönetmelik okuduk. Türkiye’de doktor olmanın anlamı değişti. İleride böyle denecek" dedi.

23 HAZİRAN'DA İLK ADIM ATILMIŞTI

23 Haziran'da yürürlüğe giren yasayla, çalışan ve emekli hekimlerin mali ve özlük haklarında iyileştirmeler yapıldı. Bu kapsamda sağlık personelinin ek ödemeleri artırıldı. Hekim dışı personelin döner sermayeden aldığı pay yükseltildi. Doktor ve diş hekimlerinin sabit ek ödemelerinin merkezi yönetim bütçesinden karşılanması sağlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlandı: 422 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlandı: 422 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi

Fiyat ucuzlayacak fire oranı düşecek
GÜNDEM
Fiyat ucuzlayacak fire oranı düşecek

Atama kararları Resmi Gazete'de: 13 ilin emniyet müdürü değişti
GÜNDEM
Atama kararları Resmi Gazete'de: 13 ilin emniyet müdürü değişti
Fazla yüklenenparalar yola saçıldı

Fazla yüklenen
paralar yola saçıldı

​ATM önünde şaşırtan görüntü: Görenler polise haber verdi.
ABD istediArjantin el koydu

ABD istedi
Arjantin el koydu

Maduro'dan sert tepki: Yüzsüzce bizi soymaya çalışıyorlar.
İki gemi dahabu sabah yola çıktı

İki gemi daha
bu sabah yola çıktı

63 bin tondan fazla mısır taşıyorlar.
422 amirin<br>görev yeri değişti

422 amirin
görev yeri değişti

​Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlandı.
Boynumu<br>kessen üflemem

Boynumu
kessen üflemem

İki araca kaza yaptıran alkollü sürücü polise direndi.
'Hayırlı olsun'<br>mesajıyla duyurdu

'Hayırlı olsun'
mesajıyla duyurdu

Sağlıkçıların beklediği yönetmelik yürürlükte.

​Devletimiz bize sahip çıkıyor.

​KYK gezgin gençleri ağırlıyor.

​THY'nin 6 aylık kârı 737 milyon dolar.

​Faturalara sübvansiyon sürecek.

​2,7 milyar lira ekonomik fayda.

​PKK'ya darbe üstüne darbe.

​Yeni güneş ve rüzgâr enerjisi üretimi yatırımında kullanılacak.

​Komşunuzun kapısı tıklatın.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.