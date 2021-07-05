Ekonomi Bakan Kurum 10 bin 664 metreküp müsilaj temizlendi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Kurum: 10 bin 664 metreküp müsilaj temizlendi

Bakan Kurum, "Marmara Denizi'mizdeki müsilaj temizleme seferberliğimizi 27'inci gününde de sürdürdük. 4 Temmuz'da topladığımız müsilajla birlikte 10 bin 664 metreküp müsilajı düzenli depolama alanlarına gönderdik" dedi.

Haber Merkezi DHA
Bakan Kurum: 10 bin 664 metreküp müsilaj temizlendi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum müsilaj temizleme çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Marmara Denizi'mizdeki müsilaj temizleme seferberliğimizi yirmi yedinci gününde de sürdürdük.

Çalışmalarımızda güzel sonuçlar elde ediyoruz. 4 Temmuz'da topladığımız müsilajla birlikte

10 bin 664 metreküp müsilajı düzenli depolama alanlarına gönderdik.

Müsilaja karşı denize oksijen
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Müsilaja karşı denize oksijen

4 Temmuz itibarıyla illerimizde;

İstanbul 6.066 m³

Kocaeli 476 m³

Bursa 166 m³

Tekirdağ 154 m³

Balıkesir 811 m³

Çanakkale 918 m³

Yalova 2.073 m³ müsilajı, 601 bölgedeki çalışmalarımızla bertaraf ettik.


Karadan 413, denizden 188 bölgede çalıştık

Çanakkale Boğazı'nda müsilaj yoğunluğu sürüyor
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Çanakkale Boğazı'nda müsilaj yoğunluğu sürüyor

Denetimlerimizin yirmi yedinci gününde toplam;

8 bin 739 denetimi tamamladık,

2 bin 282 atık su numunesini çevre laboratuvarlarımızda inceledik.

Marmara Denizi'miz ve deniz canlılarımız için hız kesmeden çalışarak denizimizi temizliyoruz."

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