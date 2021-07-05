​Bakan Kurum: 10 bin 664 metreküp müsilaj temizlendi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum müsilaj temizleme çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Marmara Denizi'mizdeki müsilaj temizleme seferberliğimizi yirmi yedinci gününde de sürdürdük.
Çalışmalarımızda güzel sonuçlar elde ediyoruz. 4 Temmuz'da topladığımız müsilajla birlikte
10 bin 664 metreküp müsilajı düzenli depolama alanlarına gönderdik.
4 Temmuz itibarıyla illerimizde;
İstanbul 6.066 m³
Kocaeli 476 m³
Bursa 166 m³
Tekirdağ 154 m³
Balıkesir 811 m³
Çanakkale 918 m³
Yalova 2.073 m³ müsilajı, 601 bölgedeki çalışmalarımızla bertaraf ettik.
Karadan 413, denizden 188 bölgede çalıştık
Denetimlerimizin yirmi yedinci gününde toplam;
8 bin 739 denetimi tamamladık,
2 bin 282 atık su numunesini çevre laboratuvarlarımızda inceledik.
Marmara Denizi'miz ve deniz canlılarımız için hız kesmeden çalışarak denizimizi temizliyoruz."