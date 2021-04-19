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Ekonomi Bakan Kurum açıkladı TOKİ taksitlerinde yüzde 20 indirim yapılacak
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Bakan Kurum açıkladı: TOKİ taksitlerinde yüzde 20 indirim yapılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ'den konut ve iş yeri satın alan vatandaşlara yönelik yeni bir kampanya başlatılacağını duyurdu. Bakan Kurum, "TOKİ'den konut ve iş yeri satın alan ve taksit ödemeleri devam eden vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine, daha önce de düzenlediğimiz yüzde 20 indirim kampanyamızı bu yıl da tekrarlıyoruz" dedi.

Haber Merkezi İHA
Bakan Kurum açıkladı: TOKİ taksitlerinde yüzde 20 indirim yapılacak
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla TOKİ’den konut ya da işyeri satın alan ve taksit ödemeleri devam edenler için yüzde 20 indirim kampanyasının bu yıl da tekrarlandığını açıkladı.

Bakan Kurum söz konusu paylaşımında,

"TOKİ’den konut ve iş yeri satın alan ve taksit ödemeleri devam eden vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine, daha önce de düzenlediğimiz yüzde 20 indirim kampanyamızı bu yıl da tekrarlıyoruz.

Kalan taksit sayısı 12’den fazla olan ve borcunun tamamını ya da yüzde 25’inden fazlasını peşin ödeyecek hak sahiplerine yüzde 20 indirim yapıyoruz.

Vatandaşlarımız kampanyamızdan 21 Nisan-28 Mayıs tarihleri arasında faydalanabilecekler. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Kampanyadan yararlanma şartları

İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla TOKİ’ye ödemekle yükümlü oldukları aidat ve herhangi bir borcunun bulunmaması gerekiyor.

Kampanyadan, TOKİ tarafından satışları 2019 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksitleri en geç 2019 yılı sonu itibariyle başlamış olan konut ve iş yeri alıcıları yararlanabiliyor.

Ayrıca kalan taksit sayısı 12 ve daha az olan konut ve işyeri alıcıları indirim kampanyasından faydalanamayacak.

Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarının Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecekler.

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