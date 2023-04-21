Bakan Kurum canlı yayında 'Yarısı Bizden' kampanyasının detaylarını anlattı: En geç iki yıl içerisinde teslim edilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TRT Haber'de canlı yayına katılarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kentsel dönüşüme yönelik duyurduğu 'Yarısı Bizden' kampanyasının detaylarını paylaştı.

Dönüşüme girecek konutun maliyetinin yarısını devletin karşılayacağını belirten Bakan Kurum, vatandaşın geriye kalan tutarı TÜFE'ye endeksli veya memur maaş katsayısına göre 10 yıl vade ile ödeyebileceğini ifade etti. Kampanyaya başvuruların 26 Nisan'da e-Devlet üzerinden başlayıp 29 Mayıs tarihine kadar süreceğini açıklayan Kurum, evlerin en geç iki yıl içerisinde teslim edileceğini de kaydetti.

Ayrıca Bakan Kurum, aylık 5 bin 250 lira olarak belirlenen kira yardımlarının da 6 ayda bir kontrol edileceğini ve kiralarda artış olması durumunda kira desteğinin de artırılacağını söyledi.

Kentsel dönüşüme yönelik hayata geçirilecek olan 'Yarısı Bizden' kampanyasının detaylarını açıklayan Bakan Kurum şu ifadeleri kullandı:

"26 Nisan'da e-Devlet üzerinden bütün mülkiyet sahibi vatandaşlarımız başvurabilecekler. 29 Mayıs tarihine kadar. Bu başvuru çerçevesinde biz bakanlığımızın ekipleri ön incelemeye gidecekler, bir rapor tutacaklar. Bin konutluk yerinde dönüşüme başlatıyoruz bugün. Rezervde 100 bin konutluk rezervin 2041 konutun temelini attık. 4 bin konutu da teslim ettik bugün. 10,5 milyar liralık 6500 konutluk bir kentsel dönüşüm inşası ve teslimi yapılmıştır bugün.

"Dönüşüme girecek konutlarımız 200 bini aşarsa kura çekeceğiz"

Diyeceğiz ki vatandaşımıza, evet sizin binanızın tespitini yaptık. Binanın 3'te iki çoğunluğu dönüşüme girmek istiyor, rezerv alandan veya yerinden hangisini istiyorsanız bize başvuru yapacaksınız. Öncelikle yerindekine odaklanacağız, ön görüşme, ön protokoller yapacağız. Dönüşüme girecek konutlarımız 200 bini aşarsa kura çekeceğiz. Vatandaşlarımız da o görüşmede yerinde istiyorlarsa yerinde, yerindeki değerini düşeceğiz, kalan bir tutar varsa onun da yarısını devletimiz karşılayacak, eğer bir tutar varsa da onu da ister 10 yılda TÜFE'ye endeksli veya memur maaş katsayısı, hangisi düşükse onu alacağız. İsterse 0,79 vade farkıyla 10 yıla kadar sabit kredi kullanıp vatandaşımız borcunu ödeyebilecek.

Kalan tutar 10 yıl vade ile ödenebilecek

2+1 konutlarımızın maliyetinin 1,5 milyon olduğunu görüyoruz. Maliyetinin yarısını, yani 750 bin lirasını devletimiz karşılayacak, vatandaşımız burada 75 bin lira peşin ödeyecek, kalan tutarını başlangıç taksiti 5625 liradan 10 yıl vadede ödeyebilecek. 3+1 konutlarımız maliyeti 1 milyon 800 bin lira. Yarısını, 900 bin lirasını devletimiz karşılıyor. 900 bin lirayı da vatandaşımız yine 10 yılda ödediğinde 6 bin 750 lira başlangıç taksitiyle bu dönüşüme dahil olabilecek.

"Evler en geç iki yıl içinde teslim edilecek"

Vatandaşımız buraya girdi, kuramızı çektik, anlaştık. Bir sözleşme yapacağız. Evinizi en geç 2 yıl içerisinde size teslim edeceğiz diyeceğiz. 1 yılda bitenler, 16 ayda bitenler olacak. 2 yıl içinde biz vatandaşlarımıza 10 bin 500 lira taşınma yardımı yapacağız. Aylık da 5 bin 250 lira taksitle kira yardımı yapacağız.

Onu da artık 6 ayda bir bakıyoruz, artış söz konusuysa biz de vatandaşımıza desteklerimizi artırarak devam ediyoruz. Gönüllü yapmak zorundayız. İnsanları evinden barkından zorla alıkoyamayız. Dolayısıyla gönüllü ve yerinde dönüşüm bu noktada önemli. Yıkımla ilgili aslında oradaki oturan herhangi kardeşimiz binanın risk durumuna ilişkin analiz isteyebilir. Bina ilgili bakanlığımızın yetkilendirdiği kuruluşlarca gelip incelenir, eğer bina riskliyse de o bina en geç 1 ay içerisinde yıkımı gerçekleştirilir. Bu binanın risk analizini ve raporunu yapmak kaydıyla."







