Ekonomi Bakan Kurum Türkiyenin önünde kimse duramayacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Kurum: Türkiye'nin önünde kimse duramayacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlk Evim, İlk İşyerim Projesi'ne 8 milyona yakın başvuru olduğunu belirterek, ''Türkiye'nin önünde kimse duramayacak'' dedi. Kurum ayrıca ilk etapta 250 bin konutun yapılacağını duyurdu.

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Haber Merkezi Diğer
Bakan Kurum: Türkiyenin önünde kimse duramayacak
Murat Kurum

Tarihi sosyal konut projesinde 17 ilde 5 bin 615 konutun temelleri eşzamanlı atılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Temel Atma töreninde açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum'un konuşmasından öne çıkanlar:

"Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. Her şeye hayır diyen o zihniyet yine ortaya çıktı. Hep bir ağızdan yapamazsınız dediler.

Projeye 8 milyona yakın başvuru yapıldı. Ankara'ya 'Suyu ucuz vereceğiz' deyip zam şampiyonu yapanlar, yaptığımız altyapı eserlerine baksınlar. Ankara'nın tüm ilçelşerine kazandırdığımız 23 tane millet bahçesine baksınlar. 14 ilçemizde 18 bin 300 yeni yuva daha yapacağız. Onlar isteseler de yapacağız istemeseler de yapacağız.

Milletimizin destekleriyle dualarıyla yapacağız. 250 bin konut sizin hamleniz. Bu meydandan hep birlikte tüm Türkiye'ye haykırıyoruz.

Türkiye Yüzyılı'nın önünde hiçbir güç duramayacak. Biz Recep Tayyip Erdoğan'dan tarafız."

İLK ETAPTA 250 BİN KONUT

İlk Evim projesinde ilk etapta 250 bin sosyal konut kapsamında Ankara'da 2 bin 171, Kırşehir'de 458, Yozgat'ta 141, Konya'da 206, Kahramanmaraş'ta 210, Diyarbakır'da 158, Elazığ'da 88, Tunceli'de 118, Erzurum'da 158, Amasya'da 87, Bolu'da 206, Zonguldak'ta 595, Afyonkarahisar'da 364, Uşak'ta 158, Manisa'da 78, Aydın'da 265, ve Muğla'da 154 konut olmak üzere 5 bin 615 konutun temelleri atılacak.

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