Ekonomi Bakan Kurumdan kira ve ev fiyatları açıklaması Hızlı bir şekilde düşecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Kurum'dan kira ve ev fiyatları açıklaması: Hızlı bir şekilde düşecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal konut projesi müjdesi vermesinin ardından konut fiyatları ve kiralarda düşüş başladığını belirtti. Bakan Kurum, "İnşallah kısa süre içerisinde zincirleme olarak konut ve kira fiyatları daha da hızlı bir şekilde düşecek." dedi.

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Haber Merkezi AA
Bakan Kurumdan kira ve ev fiyatları açıklaması: Hızlı bir şekilde düşecek
​Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'te inşa edilecek Yeşilvadi 3 Katlı Köprülü Kavşağı'nın temel atma töreninde konuştu.

"İNŞALLAH KİRA FİYATLARI DAHA DA HIZLI DÜŞECEK"

Burada yaptığı açıklamada yeni konut yapımlarıyla ilgili müjdeler veren Kurum, şunları kaydetti:

  • "Sayın Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin ilk müjdesini verdiler. Cumhurbaşkanımız Antep’e çok yüksek sayıda bir konut yapılması talimatını bizlere verdiler. Biz de inşallah Gaziantep'imize TOKİ eliyle 10 bin yeni konut yapacağımızın sözünü buradan veriyoruz. Ayrıca Büyükşehir Belediyemizin yapacağı 3 bin 500, Şahinbey Belediyemizin inşa edeceği 1500 konutla beraber toplam 15 bin yeni yuvayı sizlere armağan ediyoruz. Tabii bizim şu anda Antep'in dört bir yanında 50 ve 100 bin sosyal konut projemizdeki 8 bin 135 konutumuzu ve biten 20 bin 500 yeni yuvamızı da eklediğimizde Antep'imize 43 bin 500'den fazla konut kazandırmış olacağız. İşçi kardeşlerimiz, genç kardeşlerimiz, yeni evli kardeşlerimiz, engelli ve emeklilerimiz, şehit ve gazi ailelerimiz yeni yuvalarına en uygun ödeme koşullarıyla, kira öder gibi sahip olacaklar. Şuna inanın, bu kampanya duyurulduğu andan itibaren hem konut fiyatları hem de kiralarda düşüş başladı. İnşallah kısa süre içerisinde zincirleme olarak konut ve kira fiyatları daha da hızlı bir şekilde düşecek. Yüzlerce sektörü ilgilendiren bu konut kampanyasıyla mobilyacısından camcısına, marketinden inşaat sektörüne, tüm esnaflarımız 85 milyon kazanacak, Antep kazanacak, Türkiye kazanacak."

Kentteki yatırımlar

İller Bankası ile bu zamana kadar 2,2 milyar liralık yatırımla 86 eseri Gaziantep'e kazandırdıklarını, 468 milyon liralık 16 yatırımın ise olanca hızıyla devam ettiğine işaret eden Kurum, kentte yapılan projelerin detaylarını anlattı.

Toplam maliyeti 290 milyon lira olan yağmur suyu, içme suyu altyapı hatları, 6 bin metre uzunluğundaki bağlantı yolları, 3 alt geçidi ile iki ana aks üzerinde inşa edilecek Yeşil Vadi 3 Katlı Köprülü Kavşak projesinin de ulaşımda çok önemli bir dönüm noktası olacağına işaret eden Kurum, "Hem kazaları en aza indirecek hem de Yeşilvadi Millet Bahçesi girişinden başlayarak pek çok mahallemizin de bağlantısını sağlayacak. Bu kavşak sayesinde vatandaşlarımız ciddi bir yakıt tasarrufu yapmış olacak. Böylece çevre kirliliği, hava kirliliği en aza inecek. Her şeyden öte Anteplilerin yıllardır beklediği sorun çözülecek, trafik yoğunluğu azalacak. Kısacası kavşağımız canımız için, malımız için, çevremizin geleceği için büyük bir fayda sağlayacak." diye konuştu.

Millet için çalışmaya devam edeceklerini aktaran Kurum, konuşmasını şöyle noktaladı:

"Tek bir gayemiz var, tarih yazdığımız Antep'ten aldığımız güçle, sizlerden aldığımız dualarla, milletimizden aldığımız destekle yeni bir tarih, yeni bir destan, yeni bir zafer hikayesi yazmak. İşte bu noktada 2023 seçimleri büyük bir önem arz ediyor. Bu seçimde 'durmak yok yola devam' diyenler ile 'neme lazımcılar' yarışacak. Bu seçimde ülkesine hizmetkar olanlarla ülkesini küresel lobilere şikâyet edenler yarışacak. Dünyanın göz bebeği Antep'ten 'Dünya beşten büyüktür' diye haykıranlarla 'Aman kimseyi rahatsız etmeyelim' diyenler mücadele edecek. İlk günkü aşkla, azim ve kararlılıkla büyük Türkiye için çalışacağız. Buradan hep birlikte söz veriyoruz, çalınmadık kapı, girilmedik hane bırakmayacağız. 781 mahallemizin tamamında, bütün gönüllere dokunacağız. 2023 seçimlerinde, cumhurbaşkanımızı en yüksek oyla, yeni bir rekorla destekleyeceğiz."

Bakan Kurum: Cumhurbaşkanımız sosyal konut sorunuyla ilgili yeni bir müjde verecek
GÜNDEM
Bakan Kurum: Cumhurbaşkanımız sosyal konut sorunuyla ilgili yeni bir müjde verecek

Bakan Kurum müjdeyi verdi: Herkes ev sahibi olacak
FOTOĞRAF 15
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, vatandaşların uygun şartlarda konut alabilmesine imkan sağlayacak yeni bir projenin hayata geçeceğini açıkladı.<br>
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Bakan Murat Kurum, vatandaşların uygun şartlarda konut alabilmesi için belediyeler, Adalet ve Hazine Bakanlığı ile proje geliştirildiğini maliyetleri düşürecek, sektöre ve vatandaşlara daha uygun şartlarda konut yapılmasına imkan sağlayacak bu projenin yakın zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını söyledi. <br><br>
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Habertürk televizyonunda açıklamalar yapan Kurum, \"Konut fiyatlarının artışı, kira fiyatlarının artışı, vatandaşların erişimini bire bir takip ediyoruz.
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Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımız bir paket açıkladılar 0,99 oranıyla 2 milyon liraya kadar ev alabilen vatandaşlarımıza destek olmak amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığımız bankalarla birlikte bir çalışma yapıyor. Burada da fahiş fiyat artışlarını bire bir takip ediyoruz\" dedi.
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Kentsel dönüşümle alakalı projeleri yarım kalmış firmalara da destek paketini açıkladıklarını anlatan Kurum, \"Bu noktada kira üzerine de Adalet Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla çalışıyoruz.
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Buraya gelmeden önce Hazine Maliye Bakanlığımızla, Genel Merkezde Genel Başkan Yardımcımızla, ilgili bakanlıklarımızla birlikte vatandaşlarımızın daha uygun şartlarda konut alabilmesine imkan sağlamak amacıyla belediyelerimizle birlikte bir proje daha gerçekleştireceğiz.
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İnşallah bunu yakın zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaşacaktır\" şeklinde konuştu.
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Konut fiyatlarının artmasının nedenine ilişkin olarak da COVID-19 salgınıyla başlayan tüm dünyadaki tedarik zincirlerindeki bozulmaları gösteren Kurum, şöyle devam etti:<br><br>
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\"Maliyetleri düşürecek, hem sektörümüze hem vatandaşımıza daha uygun şartlarda konut yapılmasına imkan sağlayacak, hem de vatandaşımızın erişimi kolaylaştıracak projeyi yakın zamanda açıklayacağız. Bunun dışında TOKİ ile 1 milyon 137 bin konut ürettik. Bunları 15-20 yıl vadeyle şehit aileleri, alt gelir, emekli vatandaşlarımıza verdik. Bu projeye de devam edeceğiz.
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İnşallah ağustos ayında Sayın Cumhurbaşkanımız bunu milletimizle paylaşacak. Yine büyük bir projeyi vatandaşlarımızın konut alabilmelerine imkan sağlamak amacıyla 81 ilimizde yapacağız.\"
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Bunun bir sosyal konut projesi olacağını belirten Kurum, \"Öncelik buradaki konut ve kira fiyat artışlarının en fazla yaşandığı illerde sübvanse edebilmek amacıyla bu projeyi yapacağız. Vatandaşımız aidat öder gibi ev sahibi oluyor.\" dedi.<br><br>
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Bakan Kurum müjdeyi verdi: Herkes ev sahibi olacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, konut ve kira fiyatlarındaki artışın takip edildiğini söyledi. Vatandaşların uygun şartlarda konut alabilmesine imkan sağlayacak yeni bir projenin hayata geçeceğini açıkladı.
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