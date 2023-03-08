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Ekonomi

Bakan Kurum'dan kura çekimi açıklaması: Depremzedelere öncelik verdik

Yeni TOKİ kura çekimi tarihleri belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İlk Evim Arsa projemizin kura çekimlerinde depremden etkilenen illerimize öncelik veriyoruz. 3 gün içinde 15 bin 400 hak sahibi vatandaşımızı belirleyeceğiz" dedi.

10:52 . 8/03/2023 Wednesday
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Arşiv

Yeni TOKİ kura çekimi tarihleri belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen ancak 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri nedeniyle ertelenen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında "İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" kura çekimleri kaldığı yerden devam ediyor.

3 günde 15 bin 400 hak sahibi belirlenecek

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, "İlk Evim Arsa projemizin kura çekimlerinde depremden etkilenen illerimize öncelik veriyoruz. 3 gün içinde 15 bin 400 hak sahibi vatandaşımızı belirleyeceğiz." dedi.



İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak? 2+1, 3+1 İstanbul TOKİ kura sonuç tarihi ve isim listeleri
İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak? 2+1, 3+1 İstanbul TOKİ kura sonuç tarihi ve isim listeleri

TOKİ İstanbul kura çekimi; Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Tuzla ve Silivri ilçelerinde toplamda 50 bin konutu kapsıyor. 6 farklı ilçede yapılacak TOKİ kura çekilişlerinin bir kısmı Tuzla'da yapılmıştı. İstanbul Tuzla 20.920 Konut Projesi için "Hak Sahipliği Belirleme Kurası"nın şubat ayında yapılacağı açıklandı. İstanbul'un diğer ilçeleri olan Çatalca, Başakşehir, Arnavutköy, Silivri, Esenler'de kura sonuçlarının ne zaman, hangi tarihlerde yapılacağı merak kazandı. Peki, İstanbul 2+1, 3+1 TOKİ kura çekilişleri ne zaman yapılacak? Arnavuktöy, Silivri, Esenler, Tuzla, Silivri, Çatalca TOKİ kura sonuçları ne zaman, nereden açıklanacak? İşte konuya ilişkin ayrıntılı bilgiler...


#Murat Kurum
#TOKİ
#İlk Evim, İlk İş Yerim
2 saat önce
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Bakan Kurum'dan kura çekimi açıklaması: Depremzedelere öncelik verdik
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